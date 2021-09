29 сентября 2021 г. Никки Шваб, Джофф Ёрл, Эмили Гудин и Морган Филлипс | Daily Mail Путин привел "привлекательную" переводчицу, чтобы отвлечь Трампа во время встречи в Осаке "Президент России Владимир Путин привел с собой "привлекательную" переводчицу, чтобы отвлечь бывшего президента Дональда Трампа во время их встречи в 2019 году. А Трамп сказал Путину, что будет действовать жестко перед камерами, а затем, в частном порядке, будет вести себя мягко, рассказывает в своем готовящемся к выходу в свет откровении бывший чиновник Белого дома Стефани Гришэм", - передает Daily Mail. "Хорошо, в течение нескольких мину я буду вести себя немного жестче по отношению к Вам. Но это для камер, а когда они уйдут, мы поговорим. Ну, Вы понимаете", - сказал Трамп Путину, когда они встретились в июне 2019 года в Японии в рамках G20, вспоминает Гришэм. Копии книги Гришэм под названием I'll Take Your Questions Now, What I Saw at Trump White House ("Сейчас я отвечу на ваши вопросы о том, что я видела в Белом доме при Трампе") были получены газетами The Washington Post и The New York Times. Книга появится на книжных полках 5 октября. "Гришэм была помощницей предвыборной кампании 2016 года и стала пресс-секретарем первой леди Меланьи Трамп, затем была повышена до должности пресс-секретаря Белого дома и директора по коммуникациям с июля 2019 года по апрель 2020 года. Затем она вернулась в восточное крыло, чтобы снова стать пресс-секретарем первой леди", - говорится в статье. "Новая книга заполняет некоторые пробелы в отношении некоторых из самых запоминающихся моментов срока правления Дональда Трампа. Встреча с Путиным, о которой идет речь, состоялась через 11 месяцев после печально известного саммита в Хельсинки, на котором Трамп, как складывается впечатление, встал на сторону президента России против американских разведывательных служб в вопросе о том, вмешивалась ли Россия в президентские выборы 2016 года. На встрече в июле 2018 года Трамп сказал, что Путин выступил с "чрезвычайно сильным и решительным" опровержением, - напоминает газета. - На встрече в Японии в 2019 году Трамп игриво поругал и погрозил пальцем Путину перед камерами, говоря российскому лидеру: "Не вмешивайтесь в выборы", прежде чем они провели переговоры за закрытыми дверями в течение 90 минут без присутствия журналистов". "По данным The New York Times, Гришэм побеседовала с Фионой Хилл - экспертом администрации по России, ставшей свидетелем по первому процессу импичмента, и та объяснила, что делает Путин, чтобы отвлечь Трампа. "Когда началась встреча, Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, очень привлекательную брюнетку с длинными волосами, красивым лицом и прекрасной фигурой, - пишет Гришэм. - Она продолжила, указав, что подозревает, что женщина была выбрана Путиным специально, чтобы отвлечь нашего президента". Можно видеть, как брюнетка в синем платье следует за Путиным в зал, когда российский лидер приветствует американскую делегацию в Осаке, говорится в статье. (...) Бывший пресс-секретарь также припоминает, что дело порнозвезды Сторми Дэниелс, которая публично описала свой роман с Дональдом Трампом, "развязало" месть Меланьи и она начала публично противоречить своему мужу. Первая леди сообщила Гришэм, что не верит отрицаниям своего мужа. Когда Гришэм написала твит с просьбой о приватности во времена романа, заявив, что Меланья сосредоточится на том, чтобы быть первой леди, женой и матерью, первая леди попросила Гришэм стереть из твита слово "жена". А во время Обращения к нации в 2018 году Меланья Трамп нарушила протокол и поехала на собственном кортеже к зданию Капитолия, что в значительной степени было расценено как подкол в адрес ее мужа. (...) В книге Гришэм отмечает, что действия Меланьи Трамп были преднамеренными, когда первая леди шла рука об руку с красивым военным помощником, выбранным Гришэм, потому что полы Капитолия были "скользкими". "Про себя я смеялась, потому что видел, как эта женщина ходит по грунтовым дорогам на каблуках", - пишет Гришэм. (...) Гришэм передает странные подробности о поведении Трампа. Например, утверждает она, он стриг волосы "огромными ножницами, которыми, вероятно, можно было бы перерезать ленту у входа в одно из его владений". Она также пишет, что один из помощников Трампа - позже раскрывается, что это бывший ухажер Гришэм Макс Миллер - (...) проигрывал ему его любимые мелодии из шоу, в том числе Memory из Cats чтобы успокоить его во время вспышек раздражения. Гришэм называет характер Трампа "ужасающим". (...) "В Белом доме Трамп продолжил свое ловеласничающее поведение, которым он был известен, еще будучи дерзким магнатом недвижимости на Манхэттена, сообщает Гришэм. Во время одной из поездок на Air Force One Трамп попросил привести одну сотрудницу пресс-службы к нему в кабину, сказав: "Давайте приведем ее сюда и посмотрим на ее задницу". После этого Гришэм пыталась не брать сотрудницу в поездки: "Мне нужно было защитить ее и, откровенно говоря, и президента". (...) "Пару раз я была близка к тому, чтобы рассказать госпоже Трамп о поведении президента. Я думала, что если она скажет ему на этот счет одно короткое словечко, то сможет остановить это. Но я так и не смогла заставить себя сделать это", - пишет Гришем. (...) Она предполагает, что Меланья Трамп, возможно, все еще не знает о поведении бывшего президента". (...) "Позже в том же году Мелания Трамп, казалось бы, снова взбунтовалась, когда надела парку Zara с надписью 'I Really Dont Care, Do U?' в Texas Health and Human Services facility, где содержались дети мигрантов. По словам Гришэм, первая леди сама купила куртку за 39 долларов, и Меланья Трамп так и не дала убедительных объяснений, почему она ее надела. (...) По прибытии в Белый дом президент сообщил своему помощнику, что первая леди должна пройти в Овальный кабинет. (...) "Что (ругательство) они делают?" - закричал он, пишет The Washington Post". "Затем Трамп разработал план и написал в Twitter, что месседж предназначался для "фейковых новостей". Первая леди продолжала повторять эту историю в интервью, но настоящая причина, по которой она надела жакет, остается неизвестной", - говорится в статье. (...) "Гришэм подробно рассказывает об одной из наиболее диковинных просьб Трампа - предстать перед прессой и воспроизвести его телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, который привел к первому процессу импичмента. Ей удалось этого избежать. Сам Трамп, как известно, любит воспроизводить этот телефонный разговор, заново передавая, что сказал он и Зеленский, используя разные тона голосов (...). (...) Говоря о дочери Трампа Иванке, Гришэм пишет, что "помощники бывшего президента называли ее "принцессой". Также называла ее и Меланья Трамп. (...) По данным Гришэм, Иванка и ее муж Джаред пытались принять участие во встрече с королевой Елизаветой II во время визита Трампа в Великобританию в 2019 году. Но присутствовали только президент и первая леди. Согласно The Washington Post, это было бы "диким нарушением протокола". Но Кушнер и Иванка Трамп присутствовали на государственном обеде. Гришэм пишет, что ситуация разрешилась, когда они не поместились в президентский вертолет", передает издание. (...) "Эта книга - еще одна жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа", - заявила пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон. По ее словам, Гришэм - "недовольная бывшая сотрудница", этот термин в прошлом применялся к помощникам, которые писали откровенные книги. (...) Издатель Harper Collins называет книгу "самым откровенным и интимным портретом Белого дома при Трампе". (...) Источник: Daily Mail