Рискованная игра Мали с российскими наемниками

"Несмотря на протесты Европы, военная хунта Мали продолжает привлекать в страну наемников из российской "группы Вагнера". Надеются ли участники переворота, что международное сообщество пойдет им на уступки?", - задается вопросом немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ассими Гоита не очень любит, когда другие указывают ему, что делать. Когда 38-летний полковник возглавил переворот в западноафриканской стране Мали в августе 2020 года и сверг президента, победившая военная хунта неохотно уступила давлению международного сообщества и назначила временного президента из числа гражданских. Прошло девять месяцев, и путчисты арестовали президента Ба Ндау и премьер-министра. Гоита достиг своей цели. Он стал новым главой государства", - напоминает издание.

"Поэтому неудивительно, что военная хунта дает отпор международному возмущению по поводу возможного задействования российских наемников из "группы Вагнера". Она не позволит ни одному государству принимать за себя решения, и тем более не позволит решать, с какими партнерами сотрудничать, - такова была реакция. Новость о том, что правительство Мали ведет переговоры с частной российской военной компанией, была встречена резкой критикой, особенно со стороны правительств Франции и Германии".

"Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС) пригрозила прекратить военную поддержку со стороны бундесвера, как в европейской учебной миссии (EUTM), так и в миссии в рамках ООН (MINUSMA). (...) Франция в 2014 году начала операцию "Бархан" для борьбы с исламистским террором в Сахеле. По последним подсчетам, ее численность составляла 5 тыс. солдат. Общая численность персонала MINUSMA составляет более 18 тыс. человек, включая более 12 тыс. солдат", - говорится в статье.

"Между тем, слухов о возможном участии российских наемников становится все больше. В выходные премьер-министр Мали Шогель Маига заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что его страна чувствует себя брошенной Францией. Он сказал, что уход французских солдат с севера страны создал вакуум, который необходимо заполнить. Франция объявила о постепенном выводе войск в июне".

"Миротворческие силы ООН в Мали были развернуты Советом Безопасности ООН в 2013 году. (...) Однако ситуация с безопасностью заметно не улучшилась. По данным организации ACLED, число похищений людей сейчас как никогда велико, причем почти половина из них приписывается исламистским террористическим группам. Продолжаются нападения на деревни, поступают сообщения о казнях без суда и изнасилованиях".

"Эксперты по безопасности указывают в качестве причины на политическую нестабильность и слабость государственных структур, - пишет FAZ. - Дэвид Зунменоу из Института исследований в области безопасности в Претории говорит о "политической смуте". Она не только подрывает борьбу с террором и усилия по обеспечению безопасности граждан. Под вопросом и то, возможно ли возвращение к демократическому порядку в обозримом будущем. А это то, на что надеется большинство малийцев. На этом настаивают и правительства западных стран, а также Экономическое сообщество западноафриканских государств и Африканский союз".

"Однако для многих наблюдателей разговоры о "демократизации" становятся все более пустословными. Военная хунта обещает провести выборы до февраля 2022 года и обеспечить переход к гражданскому правлению. Но пока особых усилий в этом направлении не наблюдается. Существует также предположение, что правители могут намеренно использовать ажиотаж вокруг привлечения наемников из "группы Вагнера". Расчет может заключаться в том, чтобы предложить отказаться от договора, если международное сообщество согласится на отсрочку выборов", - отмечает издание.

"Однако если выборы не состоятся, в стране может возникнуть новая напряженность. (...) В столице Бамако уже давно ходят слухи о том, что может произойти новый переворот".

"Наемники из "группы Вагнера" уже некоторое время попадают в поле зрения и в других африканских странах, например, в Ливии, Судане или на Мадагаскаре. У всех на виду они активны в Центральноафриканской Республике с 2018 года. Там они обучают местные силы и используют для этих целей дворец Беренго бывшего диктатора Жана-Беделя Бокассы. Они также обеспечивают личную охрану президента, находясь рядом с ним во время официальных мероприятий. Говорят, они также участвуют в боевых действиях и имеют большое влияние на правительство".

"Впрочем, одна их миссия в северном Мозамбике закончилась бесславно. По словам очевидцев, когда террористы захватили город Пальма, расположенный рядом с объектом по добыче природного газа, российские наемники оттуда бесследно исчезли. Защиту и эвакуацию жителей и иностранных делегатов, оказавшихся в ловушке в городе, взяла на себя военная организация из Южной Африки", - указывает издание.

"Пока многое говорит о том, что малийское правительство тоже привлекает наемников для защиты государственных учреждений и президента. То, что для этого она обращается к российской компании, неудивительно. Уже в 2019 году на саммите Россия-Африка в Сочи Россия и Мали подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве".

"Однако наемники вряд ли внесут вклад в достижение реальной цели - возвращение стабильности и функционирующих государственных структур. Скорее, речь, кажется, идет о сохранении власти нынешней военной хунты", - заключает Frankfurter Allgemeine.