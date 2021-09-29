США депортируют российского "мастера-хакера"

(...) "Произошло возвращение на круги своя Алексея Буркова, задержанного полицейскими во вторник утром в московском аэропорту "Шереметьево" после депортации из США. Этот талантливый 29-летний российский "программист", приговоренный в июле 2020 года к 9 годам тюремного заключения в США за кражу и создание вредоносного ПО, был арестован в 2015 году в Тель-Авиве, когда готовился вернуться в Россию. Затем он провел 4 года в израильских тюрьмах, что вызвало крайнюю степень раздражения у российских властей, которые затребовали его еще до того, он впервые был депортирован в Соединенные Штаты для суда. Его возвращение в Россию является частью той серии мелких шажков, которую начали Джо Байден и Владимир Путин, с тем, чтобы восстановить доверие между двумя странами, особенно в борьбе с киберпреступностью", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"В непрозрачном мире хакерства Алексей Бурков является тем, кого называют крупной рыбой. Однако, в отличие от некоторых своих коллег, поклонников шика и спорткаров, уроженец Санкт-Петербурга был неказистым на вид и жил скромно, - отмечает автор статьи. "Он считается не рядовым, а весьма влиятельным хакером, занимая не последнее место в международном хакерском сообществе. А на постсоветском пространстве он, наверное, один из лучших программистов", - подчеркивает Илья Шатхин, израильский эксперт по компьютерной безопасности российского происхождения.

"Послужной список этого "мастера-хакера" действительно впечатляет. В США ему были предъявлены обвинения по пяти пунктам обвинения, мошенничеству, заговору, краже личных данных и отмыванию денег. Он запустил Cardplanet, веб-сайт, на котором продавались номера банковских карт, многие из которых принадлежали гражданам США", - указывает журналист.

(...) "Бурков состоял в Cybercrime Forum, закрытой платформе, "зарезервированной" для влиятельных личностей хакерского сообщества. Именно там была размещена "реклама" о продаже личных данных 191 млн граждан США. Что еще более важно, речь могла идти о базе данных американских избирателей, взлом которой лежит в основе обвинений во вмешательстве России в президентские выборы 2016 года", - говорится в статье.

"Так легче понять, почему Москва громогласно и во всеуслышание требовала вернуть Буркова. В 2019 году российские власти даже пытались обменять его на американку израильского происхождения Нааму Иссахар, арестованную в Москве с наркотиками и приговоренную к семи с половиной годам тюрьмы. Из-за отсутствия договора об экстрадиции между Россией и Израилем Бурков в конечном итоге был выслан в Соединенные Штаты. 16 июня, во время своего первого саммита в Женеве, Джо Байден и Владимир Путин превратили кибербезопасность в одну из тестовых площадок для восстановления доверия после хаоса годов правления Трампа и недоверия, проявленного кандидатом от демократов по отношению к российскому президенту", - пишет Le Figaro.

(...) "Экстрадиция Алексея Буркова в Россию - довольно редкая инициатива - похожа на жест доброй воли. Но конечно речь не идет о конце теневой войны, которую две державы продолжают вести в киберпространстве", - резюмирует Ален Барлюэ.