Швеция отменяет свои незначительные ограничения и отметает идею о санитарном пропуске

"Швеция позволила вирусу циркулировать даже с гораздо более высокими показателями смертности, чем у его соседей. Однако в эту среду королевство отменяет последние ограничения и не планирует вводить эквивалент ковид-сертификата", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Стокгольме Фредерик Фо.

(...) "У шведов популярна традиция каждую весну ездить в сельскую местность, чтобы понаблюдать за кёслапом, когда коров первый раз выпускают из коровника на пастбище, где они ревут и лягаются, словно от радостного безумия. "Неужели эта среда будет похожа на кёслап с отпусканием неконтролируемых шведов? Некоторые из моих клиентов начинают задаваться этим вопросом", - с улыбкой говорит Даниэль Нильссон, управляющий баром в стокгольмском районе Уденплан.

(...) "В последние месяцы в барах и ресторанах режим смягчился: посетителям нужно соблюдать расстояние в один метр между каждой группой и должно быть максимум восемь человек за столом. "Это правда, нас никогда не вынуждали закрываться, но возможность работать на полную мощность - это сигнал для того, чтобы сказать нашим клиентам, что они могут снова начинать бывать на людях, как раньше", - добавляет Даниэль Нильссон.

(...) "Однако настоящим сюрпризом стало то, когда неделю назад объявили об отмене ограничений для мест с большим скоплением людей, таких как стадионы и театрально-концертные залы, до этого максимальное допустимое число зрителей составляло 3000 и 300 человек соответственно. Для доступа к ним упоминалась возможность внедрения санитарного пропуска, но в конце концов от этой идеи решили отказаться, - отмечает автор статьи. "И это невероятная новость, потому что большие собрания в Швеции были приостановлены на очень долгое время", - радуется Мария Сид, руководящая большой сценой в арт-центре Kulturhuset. В течение нескольких месяцев нам даже приходилось играть каждый день при разрешенном числе... в 8 зрителей".

(...) "Санитарные власти считают, что столь преждевременное "освобождение" страны обосновывается полным курсом вакцинации 76,5% шведов старше 16 лет, с еще более высоким показателем среди самых пожилых. К тому же сохраняются рекомендации для непривитых, их просят избегать скопления людей и контактов в помещении, а также при малейших симптомах оставаться дома", - пишет Le Temps.

(...) "По мнению Бьорна Ольсена, специалиста по инфекционным заболеваниям из Уппсальского университета, "еще слишком рано" отменять ограничения, особенно с приближением зимы. Некоторые ставят под сомнение целесообразность того, как Швеция "действует в одиночку". Поскольку при том, что в скандинавском королевстве уровень смертности ниже, чем в других западноевропейских странах (1450 смертей на 1 млн жителей), таких как Франция, Италия или Испания, он все же намного превосходит показатели его соседей - Норвегии (155), Финляндии (191) и даже Дании (455). Отвечая на вопрос CNN по этому поводу в воскресенье, премьер-министр Стефан Лёвен настаивал на том, что школы закрывать нельзя, необходимо сохранять экономику, и отказался рассматривать такие людские потери как провал", - резюмирует Фредерик Фо.