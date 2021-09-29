В Женеве американцы и россияне воплощают в реальность обещание саммита Байден-Путин

"Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встречаются в четверг в представительстве Российской Федерации, чтобы продолжить стратегический диалог по ядерному оружию, а также кибербезопасности и космосу. Они воплощают в реальность обещание, данное в Женеве Владимиром Путиным и Джо Байденом", - пишет швейцарская газета Le Temps.

(...) "Диалог в российском представительстве не ограничится вопросом ядерного оружия. Исследователь Женевского центра политики безопасности Марк Фино отмечает: "У нас есть подтверждение, что обсуждения буду намного шире и что они будут касаться кибербезопасности и космоса. Это немного напоминает динамику 1990-х годов, когда между Москвой и Вашингтоном велись переговоры по ядерному оружию и космосу. На самом деле, существует очень тесная связь между стратегической стабильностью, то есть способностью реагировать на первый удар, и проблемами кибербезопасности и космоса". К тому же кибербезопасность стала главным яблоком раздора между Москвой и Вашингтоном после вмешательства России в президентские выборы в 2016 году, о чем свидетельствует доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, и в 2020 году. Возобновление диалога представляет собой способ избежать сбоев с неконтролируемыми последствиями", - указывает автор статьи.

(...) "Как далеко зайдут две державы на переговорах в Женеве? Это большой вопрос. "Степень охвата всех систем вооружения будет значительной, - продолжает Марк Фино. - По мнению Москвы, американские системы противоракетной обороны в обязательном порядке должны быть положены на стол переговоров. Российская озабоченность также связана со стратегическим неядерным оружием, разработанным в рамках американской программы быстрого глобального удара. Это ракеты очень большой дальности, не обязательно очень быстрые, но очень точные".

(...) "Россия, со своей стороны, тоже разработала новое оружие: планирующие гиперзвуковые ракеты, беспилотные подводные аппараты с ядерной энерогоустановкой, крылатые ракеты с ядерными двигателями, которые могут круглосуточно летать на орбите. Вероятно, она готова была бы включить их в переговоры с американцами, - пишет Le Temps. "Чем больше вещей будут выложены на стол, тем больше будет возможностей для переговоров", - добавляет Марк Фино. Две делегации должны создать совместные рабочие группы".

"Между США и Россией ограничительные меры в отношении вооружений фактически ограничиваются прежде всего тем, что предусматривает новый Договор о стратегических наступательных вооружениях, продленный в начале года до 2026 года. Договор ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а количество средств доставки ядерного боеприпаса к цели до 700. Однако никакого ограничения такого рода нет в киберпространстве и космическом пространстве, двух областях, которые становятся все более важными", - подчеркивает издание.

"Бывший высокопоставленный американский дипломат и бывший профессор Военного колледжа в Вашингтоне Майкл Пармли считает этот российско-американский диалог очень важным. "Это возврат к давней дипломатической традиции между двумя странами, которая началась в начале 1960-х годов. Многие американские эксперты говорят на русском языке, а российские эксперты - на английском. Главное, чтобы они говорили друг с другом вежливо. Это напоминает о таких сенаторах Конгресса, как Ричард Лугар, которые регулярно вели переговоры с русскими". В заключение Майкл Пармли отмечает: "Несмотря на то, что Джо Байден всего более часа говорил с президентом Китая Си Цзиньпином, мне хотелось бы, чтобы Вашингтон установил такой диалог и с Пекином".