Напечатанные на 3D-принтере и складные дома - доступное жилье будущего?

"Рынок жилья переживает кризис во всем мире. Под влиянием пандемии, которая привела к сокращению предложений жилья и в то же время к повышению спроса, жителям многих городов становится все труднее покупать квартиры или платить за аренду. В Берлине, например, нехватка жилья и растущая стоимость аренды уже привели к демонстрациям", - пишет австрийское издание Der Standard.

"В США номинальные цены на жилье сейчас на 30% выше прошлого максимума, зафиксированного до финансового кризиса. В китайском Шэньчжэне стоимость квартир в 40 раз превышает среднюю годовую зарплату жителей. Доступного жилья также не хватает в таких странах, как Канада, Аргентина и во многих городах Африки", - говорится в публикации.

"По мнению многих экспертов, простого и быстрого решения этой проблемы не существует. Вместо этого политики, градостроители и застройщики пытаются хотя бы частично решить проблему с помощью различных идей. Они варьируются от ограничения арендной платы до новых моделей финансирования для арендаторов и покупателей жилья с помощью краудфандинга и переоборудования офисных помещений в новые квартиры. В то же время некоторые девелоперы обещают бороться с нехваткой жилья с помощью новых строительных технологий, таких как 3D-печать или складные дома".

"Технология печати домов набирает обороты во всем мире уже много лет, - отмечает Der Standard. - Она обещает всего за несколько часов или дней и за несколько тысяч евро получить по большей части готовый дом в желаемом месте. Для этого управляемая компьютером установка наносит слой за слоем бетонную смесь, пока все стены не станут достаточно высокими и можно будет установить сверху потолок. По данным американской строительной компании Icon, для управления машиной требуется всего несколько сотрудников".

"Еще в 2018 году компания Icon завершила строительство первого "печатного" дома в США. Его стоимость составила 10 тыс. долларов. (...) По данным Icon, дома устойчивы к экстремальным погодным явлениям, являются более энергоэффективными, чем обычные дома, и их легко можно обустроить в соответствии с индивидуальными потребностями".

"С тех пор многие другие организации и компании тоже начали "печатать" дома. (...) Они утверждают, что таким образом хотят решить проблему нехватки жилья, вызванную ростом населения и растущей урбанизацией. Дом, по их словам, можно построить всего за 12 часов и он будет стоить менее 10 тыс. долларов".

"По данным компании Lafarge Holcim, с помощью таких домов также можно сократить выбросы СО2 на 70% по сравнению с обычными домами. В последние годы новые "напечатанные" дома появились в Индии, Италии, Германии и Канаде".

"Однако печать домов - не единственный способ быстрого создания жилья. Американская компания Boxabl, например, специализируется на складных домах. Такие дома имеют небольшой размер и похожи на дома-прицепы на колесах, но их можно легко собрать и разместить внутри все необходимое. Единственный дом, произведенный компанией на сегодняшний день, под названием Casita, имеет площадь всего 37 квадратных метров, стоит чуть меньше 50 тыс. евро и его можно собрать за один день", - говорится в статье.

"В сложенном виде конструкцию длиной около шести метров можно перевозить на пикапе, а затем просто "раскладывать" в нужном месте. Кухня и ванная комната с холодильником, туалетом и раковиной уже встроены. Компания планирует производить до 3 6, тыс. таких домов в год. Они также являются устойчивыми к ветру, дождю, огню и плесени".

"Однако у новых технологий есть свои границы, - указывает издание. - С одной стороны, в небольших домах может жить лишь сравнительно небольшое количество людей, поэтому они вряд ли пригодятся большинству людей, пострадавших от роста цен на недвижимость. (...) К тому же в глобальном масштабе эта технология все еще находится в зачаточном состоянии".

"Кроме того, как складные, так и напечатанные на 3D-принтере дома требуют места или свободного участка земли, что является еще одной статьей расходов, труднопреодолимой для многих людей, а также способствует дальнейшему разрастанию городов. Ведь именно в городских районах и пригородах, где нехватка жилья зачастую ощущается наиболее остро, обычно не хватает свободной и, прежде всего, доступной земли".

"Однако девелоперы надеются, что, благодаря распространению удаленной работы во время пандемии, большее количество городских работников в будущем решит переехать в сельскую местность и, возможно, будет жить в "напечатанных" или складных домах. Впрочем, в настоящее время такой тенденции не наблюдается. Согласно исследованию издания The Economist с начала пандемии люди переезжают из городов не за город, а скорее в пригороды. Кроме того, возникает вопрос о том, насколько легко семьи с низким уровнем дохода смогут сменить место жительства, если во многих случаях они не могут работать удаленно. (...) Впрочем, потенциал развития у новых технологий, безусловно, есть", - пишет Der Standard.