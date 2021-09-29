Смена власти в российском стиле

"В будущем в России планируют дать губернаторам возможность дольше оставаться на своем посту, - пишет австрийское издание Der Standard. - Смена руководства - это неплохо, но она не должна становиться навязчивой идеей, утверждает Кремль".

"Эти немцы чокнутые, сказал бы Обеликс после выборов в бундестаг, которые не только сломили многолетнее господство партии ХДС, но и сделали формирование правительства в Германии сложным и затяжным процессом переговоров. Обеликс, а точнее исполняющий его роль Жерар Депардье, будучи новоиспеченным россиянином, уже неделю назад проголосовал на выборах в Госдуму. Там, по крайней мере, уже заранее было ясно, кто победит. Депардье никогда не скрывал своей симпатии к сильным мужчинам", - отмечает журналист Андре Баллен.

"Текущий план Путина состоит в том, чтобы обеспечить стабильность, гарантом которой он является, путем продления сроков полномочий чиновников. В прошлом году карманная Дума аннулировала его собственный срок полномочий, чтобы он мог править до 2036 года. По логике вещей, нынешняя Дума планирует принять поправки к закону, которые позволят губернаторам избираться в своем регионе более двух раз подряд".

"В стране, где смена власти путем выборов исключена с самого начала, это означает, что отныне региональные правители будут оставаться в своих креслах до тех пор, пока Путин сам не решит их заменить. Таким образом, губернаторы защищены от снятия с должности по инициативе снизу, а сверху окончательно закрепляется их зависимость от Кремля", - говорится в статье.

"Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал законодательную инициативу, сказав, что Путин "является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе".

"До сих пор срок полномочий губернаторов в большинстве российских регионов составлял пять лет. При двух сроках это будет десять лет. Слишком мало для продуктивной работы? Похоже, слишком мало, по крайней мере, для путинского видения стабильности", - отмечает издание.

"Как только чиновник получит должность, он сможет сохранять ее до конца жизни, если ни в чем не провинится перед властью. Однажды в России уже была такая фаза стабильности. В то время страна называлась Советским Союзом, а кремлевским лидером был Леонид Брежнев. (...) Это было спокойное время, когда будущее было предсказуемым и прогнозируемым".

"У него был только один маленький недостаток: в стране ничего не менялось, - указывает Der Standard. - Этот период вошел в историю как застой - и в конечном итоге привел к распаду Советского Союза. Слабый экономический рост, составляющий в среднем чуть менее 1% с 2008 года, то есть со времен окончания первой эры Путина, навевает воспоминания о той эпохе. Но, возможно, у тех, кто видит параллели, просто идея фикс? Или как там звали собачку Обеликса?".