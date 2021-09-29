Интернет-гиганты покорно подчиняются Путину

"Западные технологические компании убирают из сети нежелательный контент по указанию Кремля, чтобы избавить себя от проблем. Свободного интернет-пространства для россиян остается все меньше", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Свобода слова - одна из "основных ценностей" Youtube, заявила на этой неделе Сьюзан Воджицки, генеральный директор видеоплатформы. Но при работе с правительствами, по ее словам, необходимо учитывать многие аспекты, включая "местные законы или происходящее в стране". Так она пыталась защититься от массированной критики в связи с тем, что в середине месяца Youtube удалил видеоролики лидера оппозиции Алексея Навального в преддверии выборов в России", - напоминает журналистка Цита Аффентрангер.

"Навальный обрушился с резкой критикой на западных технологических гигантов и назвал Youtube, а также Google и Apple "алчными и трусливыми".

"Судя по всему, Кремль оказал серьезное давление на западные технологические компании, - отмечает издание. - Перед выборами компаниям Google и Apple сообщили, что местные сотрудники будут привлечены к ответственности, то есть арестованы, если компании не удалят предвыборное приложение Навального и не заблокируют ссылки: приложение предлагало избирателям наиболее перспективных кандидатов с целью не допустить победы партии Кремля. По словам наблюдателей, также присутствовала угроза блокировки платежных систем Apple Pay и Google Pay. По словам представителей компаний, давление было огромным. И они, наконец, прогнулись".

"Даже строптивый основатель Telegram, популярной и широко используемой в России службы обмена сообщениями, был вынужден отступить: ранее Павел Дуров успешно противостоял приказу Кремля раскрыть зашифрованные данные своих пользователей, но в день выборов и Telegram не стал предоставлять никаких советов по выборам от Навального, что его особенно возмутило. (...) По словам Дурова, технологические компании угрожали удалить Telegram из магазина приложений, если он не заблокирует предвыборное приложение Навального. Этому он ничего не смог противопоставить", - говорится в статье.

"Но борьба Кремля с технологическими компаниями не ограничивается недовольством по поводу избирательного приложения Навального. Интернет представляет собой принципиальную проблему для Кремля, - указывает издание. - Ведь он стал альтернативой контролируемому Кремлем телевидению, которое до этого момента являлось бесспорно важнейшим информационным каналом в России. Но особенно молодежь уже почти не подвержена влиянию телевидения. Они сами ищут информацию, зачастую в сети. Поэтому оппозиция рассматривала западных интернет-гигантов как союзников, которые дают людям возможность сломить цензуру, фактически присутствующую в государственных СМИ".

"Начиная с крупных демонстраций 2011 года протесты организуются через интернет. Молодые люди развлекаются, снимая видео и подшучивая над руководством страны. После ареста Навального в начале года на развлекательной платформе Tiktok произошел настоящий ажиотаж. В серии видеороликов можно было увидеть, как школьники снимают со стены фотографию президента Владимира Путина, которая обязательно должна висеть в школе, и вешают вместо нее фотографию Навального. В конце концов, у Кремля лопнуло терпение: он потребовал от Tiktok удалить контент, молодым людям сделали предупреждение, вызвали в полицию, а некоторых даже исключили из школы", - пишет Tages-Anzeiger.

"Сам Путин, который однажды назвал интернет изобретением американских спецслужб, является резким критиком социальных сетей. Он говорит, что технологические гиганты должны не только придерживаться действующего законодательства, но и соблюдать "моральные законы общества", иначе оно распадется изнутри".

"Кремль давно осознал опасность, исходящую от сети. Именно поэтому всегда велись разговоры о собственном российском интернете, отрезанном от остального мира и лучше контролируемом. Вначале эксперты смеялись над этой идеей, которую якобы невозможно реализовать технически. Свобода сети казалась неприкосновенной. Но сегодня всем не до смеха. Кремлю не удалось построить "великий файрвол", как в Китае. Вместо этого он атакует корпорации и свободную сеть целым букетом мер, которые делают свое дело и создают высокую степень контроля. Стоит ожидать, что этот курс будет ужесточаться, говорит эксперт Саркис Дарбинян. "С осени 2021 года интернет не будет таким, как прежде", - считает он".

"Начиналось все постепенно. У всех интернет-компаний несколько лет назад возникли проблемы из-за Крыма: они столкнулись с серьезными угрозами из-за того, что на их сайтах украинский полуостров, аннексированный Россией в 2014 году, был обозначен как "спорная территория", а не как российская. После оживленных дебатов они сдались: для российских пользователей Крым теперь является в интернете частью их родины. Но этого Кремлю оказалось недостаточно: затем стали рассылаться списки неугодных сайтов, которые должны были быть заблокированы. Потом последовал список с неугодным контентом, который нужно было удалить. Невыполнение требований влекло за собой штрафы".

"Кроме того, корпорации сталкиваются со все новыми нормативными актами и реестрами. Россия требует от них открытия представительств в стране. Ведь это гораздо более эффективный и более прямой способ давления, говорят эксперты".

"После того как Tiktok подвергся массированному давлению из-за видеороликов о демонстрациях в поддержку Навального, многие опасались, что теперь настанет очередь и Youtube. Ведь для него уже существует убедительная российская альтернатива: видеоплатформу Rutube перезапустили в начале года, и теперь она предстает в современном и привлекательном виде. Контроль над Rutube почти год назад получила компания "Газпром-медиа". Медиагруппа, основанная государственным газовым гигантом, уже контролирует несколько телеканалов и служит хорошую службу Кремлю, когда речь идет о том, чтобы заглушить нежелательную критику. Впрочем, "Газпром-медиа" также владеет и критически настроенной радиостанцией "Эхо Москвы", которой Кремль пока позволяет свободно работать в окружении СМИ, приобщенных к "линии партии", - пишет Tages-Anzeiger.