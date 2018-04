30 апреля 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Старый приятель Владимира Путина по КГБ планирует помочь России пережить санкции С 1983 по 1988 год в одном и том же многоквартирном доме в ГДР жили два сотрудника КГБ - Владимир Путин и Сергей Чемезов, пишет в The Daily Beast журналистка Анна Немцова. "Теперь, 30 лет спустя, два старых друга - 65-летние Чемезов и Путин - снова вместе противостоят враждебности Запада, но на сей раз, похоже, нет никаких иллюзий, будто близится потепление в политических отношениях", - говорится в статье. "Санкции США никогда не будут сняты - по крайней мере, я при своей жизни этого не увижу", - сказал Чемезов корреспонденту Daily Beast. "Мы встретились в начале прошлой недели на мероприятии, которое должно было показать, что на деле в России есть жизнь после санкций. Или, что реалистичнее, вопреки им. Кремль обдумывает новые проекты и стратегии, ищет способы, как спасти слабеющую экономику, поддержать тающие инвестиции, снизить уровень безработицы, который растет, и остановить катастрофическую утечку мозгов в провинции", - говорится в статье. В понедельник госкорпорация "Ростех" открыла на бывшем секретном военном заводе "Октава" в Туле так называемый творческий индустриальный кластер - "учебный центр высокотехнологической промышленности, искусства и индустрии развлечений", как формулирует издание. Чемезов, исполнительный директор "Ростеха", был почетным гостем. Но будущему Тулы не пойдет на пользу недавний санкционный список Минфина США, куда включены Чемезов и "Ростех", считает издание. "В эксклюзивном интервью The Daily Beast Чемезов пояснил, какова в его понимании кремлевская стратегия, призванная преодолеть давление санкций. Цель - к 2025 году переключить до 70% всех оборонных предприятий на выпуск невоенной продукции, создавая продукцию, которая могла бы конкурировать с другой на мировых рынках", - пишет издание. "Наша школа здесь, на "Октаве", должна учить специалистов производить современную продукцию широкого потребления. В идеале она не должна иметь никаких аналогов или, по крайней мере, представлять собой хорошую копию, лучше всех копий, которые производятся в других местах, и таким образом мы обеспечим, чтобы предприятия не зависели от своих оборонных контрактов", - сказал Чемезов. Издание отмечает, что в кризисный период после перестройки значительная часть территории "Октавы" пустовала. "Вначале частные компании пытались воскресить завод, но затем пришел государственный "Ростех" и сумел простимулировать производство невоенных микрофонов, наушников и слуховых аппаратов", - говорится в статье. "Год с небольшим назад "Ростех" привез в Тулу инвестора - миллиардера Михаила Шелкова, владельца "ВСМПО-Ависма" - крупнейшего в мире производителя титана. Шелков вложил в новый комплекс на "Октаве" около 16 млн долларов. "Ависма" поставляет компоненты шасси для примерно трети всех самолетов "Боинг", утверждает Шелков, чья компания не попала под санкции", - говорится в статье. "Наши отношения с нашими американскими партнерами намного лучше, чем до санкций, мы чувствуем, что мы близки как никогда", - заявил изданию гендиректор "Ависмы" Михаил Воеводин. Автор пишет: "Сегодня Запад воспринимает Россию как страну, жаждущую могущества, способную вести "гибридные войны" и травить ядами своих бывших сотрудников спецслужб на иностранной территории. Но Кремль, хотя он ничего не имеет против имиджа военной силы, явно хочет обрисовать альтернативную картину - создать образ потенциальной экономической мощи, способной производить то, что мир желает получить помимо российской нефти". Новый комплекс в Туле - отчасти флагман этой новой инициативы, считает издание. Источник: The Daily Beast