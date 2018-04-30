"Письма, связанные с жертвами Кремля" были написаны российской спецслужбой

Анализ анонимного письма, адресованного покойному Борису Березовскому, показал заметное сходство с письмами, которые поступали Олегу Калугину, пишет журналист Sunday Express Марко Джаннанджели, утверждая, что оба письма были написаны в 2002 году после премьеры фильма "Взрывая Россию", основанного на книге Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского.

"Письмо Березовскому, написанное по-русски, содержало цитату из французского философа Мишеля Монтеня, малоизвестного в стране, и упоминания о смерти. Письмо Калугину, начинающееся той же цитатой, было отправлено 7 месяцев спустя, в декабре 2002 года", - пишет издание.

Фельштинский заявил, что Березовский, получивший три таких письма, сказал ему: "Все знают, что эти письма пишутся ФСБ и намекают на угрозы". Фельштинский добавил: "Я прочел письма и осознал, что некоторые фразы мне знакомы. Я показал ему письмо, присланное Калугину. Борис не мог поверить своим глазам".

Бывший майор КГБ Юрий Швец, проанализировав сходные моменты между текстами, "сказал, что письма были написаны на профессиональном уровне и доставлены "ограниченным" числом лиц, причем "все из них связаны с КГБ или его преемниками", пишет газета.