Яд американских санкций начинает действовать по всему миру

Новые санкции США против России имеют эффект домино. Их действие распространяется далеко за пределами России. Экономика бьет тревогу: Европа должна предпринять политические меры для того, чтобы защитить свои компании. Речь идет о миллиардах, пишет на страницах австрийского издания Die Presse Эдуард Штайнер.

"Тот, кто хочет получить представление о том, как из-за одной санкции в критической ситуации может оказаться целая отрасль и зависимые от нее сектора экономики, должен всего лишь взглянуть на кривую цен на алюминий в апреле", - пишет журналист. За 12 дней цена на алюминий взлетела до шестилетнего максимума, составив 2,5 тыс. долларов за тонну, и снизилась только после неожиданного заявления министра финансов США о продлении сроков завершения операций с "РУСАЛом".

Европу лихорадит: в конце концов, в прошлом году 42% импортированного алюминия было куплено у "РУСАЛа", отмечает автор.

Ситуация на рынке алюминия - это лишь самый яркий пример из многих с тех пор, как США стали предпринимать бесцеремонные экономические меры против России за ее "злонамеренные действия в мире".

При этом российское государство не может решить, как помочь пострадавшим компаниям. Они охотнее всего хотели бы получить деньги и запросили около 100 млрд рублей, как сообщил министр финансов Антон Силуанов. Однако они их не получат, вместо этого должно быть создано специальное ведомство по борьбе с санкциями, передает издание.

Олигархи заботятся о себе заранее. Так, нефтяной концерн "Сургутнефтегаз", известный своими резервами наличных, еще в прошлом году из страха перед санкциями увеличил их еще на 6% до 44 млрд долларов. Насторожился концерн и сейчас, ведь его руководитель Владимир Богданов оказался в санкционном списке. Другие олигархи выводят свои деньги с Запада, передает Штайнер.

Однако и европейцы знают, что они больше не являются неуязвимыми, ведь запрет на сотрудничество с попавшими под санкции россиянами больше не ограничивается гражданами США. Юристы европейских компаний усиленно работают над тем, чтобы не попасть в ловушку и не поставить под угрозу бизнес их компаний.

Так, в многостраничном меморандуме, оказавшемся в распоряжении издания, Ассоциация европейского бизнеса в России (Aebrus), являющаяся центральным представительством европейских концернов в России, заявляет, что санкции оказались "неожиданными" для европейских предприятий и компании, ведущие бизнес с Россией, "крайне беспокоятся о последствиях". Европейские интересы в отношении России могут потерпеть "серьезный ущерб". По подсчетам некоторых компаний, они могут потерять 20% своего оборота, передает издание.

Как и в 2014 году, главным пострадавшим от санкций являются не США, а Европа, которая во много раз более тесно связана с Россией в экономическом смысле. Европейские фирмы стоят перед дилеммой: если они не поддержат американские санкции, то подвергнутся "терзаниям" со стороны Вашингтона; если же они будут придерживаться санкций, русские могут им отомстить, отмечает автор.

Aebrus требует от Еврокомиссии и от Евросовета найти политическое решение, которое предотвратит дальнейшее ухудшение ситуации в сфере международных отношений, мировой торговли и иностранных инвестиций, говорится далее.

Что касается запланированного строительства газопровода "Северный поток-2" из России в Германию, во время своего визита в США канцлер Ангела Меркель защищала проект, несмотря на то, что Америка решительно выступает против него. Прогресс, кажется, достигнут и в деле "РУСАЛа". Возможно, Россия действительно не будет вводить ответных санкций при условии смягчения санкций против "РУСАЛа" - тем более что такой шаг стал бы перед чемпионатом мира по футболу ударом в собственные ворота. Открытым остается вопрос о том, кто захочет купить акции, от которых отказался Дерипаска. Российское государство, которое обычно ненасытно в вопросах деприватизации, владеть ими не хочет, отмечает автор в заключение.