В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung государственный министр МИД ФРГ по делам Европы Михаэль Рот поддержал ужесточение курса против России, за которое выступает министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Говоря о дебатах, разгоревшихся внутри немецкой партии СДПГ, членом которой является Маас, на тему отношений с Россией, Михаэль Рот заявил: "Нам в СДПГ необходимо прояснить вопрос о критически ухудшившихся отношениях Запада и России. Как мы хотим обращаться со сложным соседом? Я иногда не могу понять беспокойства, ведь ни Хайко Маас, ни я не создаем впечатления, что наша позиция игнорирует возможности для диалога, наоборот: на фоне ужасной ситуации в Сирии и непрекращающейся российской блокады в Совбезе ООН и, наконец, после применения химического оружия режимом Асада понятный язык - это условие для того, чтобы мы вообще могли добиться существенного продвижения".

Отвечая на вопрос о том, пригодна ли еще восточная политика Вилли Брандта в качестве основы для сегодняшних отношений с Кремлем, министр отметил: "Вилли Брандт заложил основу не только для новой политики в отношении России, но и для ориентированной на будущее восточной политики. Его намерение было таким: мы хотим быть народом с хорошими соседями. В этом отношении мы должны учитывать исторический опыт не только России, но и государств-правопреемников СССР и стран, входивших в Восточный блок. (...) Наша политика должна всегда быть нацелена на то, чтобы укреплять сплоченность ЕС. Мы не должны дать себя расколоть!"

Обращаясь к теме антироссийских санкций Европы, Михаэль Рот подчеркнул: "Эти санкции являются не самоцелью, а политическим инструментом для достижения конкретных целей в Минском процессе. К сожалению, мы должны констатировать: от предпосылок для окончания санкций мы еще далеки".

"Необходимо воспринимать сегодняшние отношения с реализмом. (...) Мы можем показать, что мы ни в коем случае не закрываем дверь перед Россией. Наоборот! Однако никто из нас не должен закрывать глаза на крайне опасные события, за которые несет ответственность Россия. Кроме того: честное и понятное поведение несет больше пользы для наших отношений с Москвой, чем слишком сильная сдержанность. Мы также должны принять во внимание, что терпение многих партнеров на Западе подходит к концу", - заявил министр.