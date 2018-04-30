Епископ Тихон (Шевкунов): "Это не искусство, это дебош"

Епископа Тихона (Шевкунова) считают духовником Владимира Путина. Журналистка немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Керстин Хольм побеседовала со священнослужителем.

"На фоне экономического кризиса и вымирания целых регионов впечатляет богатство церквей и монастырей, включая дорогие автомобили, на которых ездят некоторые священники", - заметила журналистка.

"У большинства священников дела в материальном плане идут не лучше, некоторые даже живут значительно скромнее своих прихожан. Каждый случай провокационного поведения представителей церкви является, конечно, отвратительным. Красота церквей и монастырей - это часть традиционной русской культуры. (...) В Германии после войны тоже восстанавливали разрушенные церкви, и никому не пришло в голову не делать этого из-за тяжелого экономического положения", - ответил епископ.

"Вас часто называют духовным отцом Владимира Путина. Какое значение имеет православная вера для российского президента?" - поинтересовалась Хольм.

"Это вы должны спросить у него! Президент регулярно посещает остров Валаам, и это хорошо; но я не возьмусь отвечать за него на такой вопрос", - ответил епископ.

Журналистка обратилась к теме судебного процесса против режиссера Кирилла Серебренникова и заметила, что российские СМИ называют епископа Тихона инициатором процесса.

"Это клевета и абсолютная глупость, я разъяснял это несколько раз, - заявил священнослужитель. - Я могу в принципе не признавать чьи-то идейные или эстетические взгляды; однако это не значит, что я мог бы желать или даже содействовать тому, чтобы этого человека угнетали или лишали свободы. Мне кажется, критика в трудах Серебренникова абсолютно безобидна в сравнении с тем, что выдает сегодня оппозиционная культура".

Хольм напомнила, что епископ, являясь ответственным секретарем Патриаршего совета по культуре, в свое время одобрил уголовное преследование участниц группы Pussy Riot.

"То, что я одобрил уголовное преследование участниц этой группы, не правда. (...) Являясь председателем совета по культуре, я, конечно, считаю действия этой группы не искусством, а дебошем, который призван причинить боль миллионам христиан. Однако я также говорил, что мы их прощаем. И Высший церковный совет, членом которого я являюсь, выступал на суде за смягчение наказания, что потом и было сделано", - сказал собеседник издания.

Журналистка поинтересовалась, на чем основывается утверждение проекта "Россия - моя история", куратором которого является епископ Тихон, о том, что западные пропагандисты чрезмерно очерняют личность Ивана Грозного. Хотя Иван Грозный и был жестоким правителем, это было типичным для его времени, считает епископ. Так, при французском короле Карле IX, организовавшем Варфоломеевскую ночь, в течение двух лет было убито более 30 тыс. протестантов. "Однако Иван претендовал на святую святых всех европейцев - на торговые права. (...) Когда он стал претендовать на выход к Балтийскому морю, начались проблемы с нашими европейскими партнерами, которые не хотели терпеть русской конкуренции. Тогда были и первые санкции в виде торговых запретов и запретов на въезд для западных специалистов. Санкции вводились и в XIX, и в XX столетиях, мы к ним привыкли", - рассказал священнослужитель.

Говоря о рамках свободы для искусства, епископ Тихон заявил: "Формально границы устанавливает только Уголовный кодекс. Во всем остальном свободны как деятели искусства, так и бездарные воображалы. Для одних это духовная свобода, для других - высокомерная, примитивная провокация и произвол. Конечно, к искусству принадлежат талантливые антиклерикальные произведения, едкая политическая сатира, смелые эксперименты. Однако есть и красные линии, а точнее - чисто морального характера. Никогда искусством не будет то, что изощренным способом доставляет боль людям, унижает их и когда автор преследует цель поглумиться над той или иной религией".

"Вы отрицаете свободу с точки зрения либерализма. Как вы определяете консервативные ценности, за которые выступает российское государство и церковь?"

"Наши понятия иногда не совпадают с понятиями западных людей. Мы отрицаем не либерализм как стремление к свободе, а анархизм как идеологию разрушения культурных и моральных жизненных основ народов Европы. Консервативные ценности, как вы выражаетесь, заключаются для нас в свободе личности и сохранении христианской идентичности Европы".

"Русская церковь положительно относится к армии, героям войны, например, князь Александр Невский и адмирал флота Федор Ушаков были причислены к лику святых. Как вы оцениваете актуальные военные действия на Украине и в Сирии?" - поинтересовалась Хольм.

"Александр Невский и Федор Ушаков были причислены к лику святых не как герои войны, а как герои христианства, - подчеркнул епископ. - То, что происходит на Украине, ужасно. Сирия - это одно из многих искусственно вызванных массовых убийств, последствия которого уже ощущаются в Европе".

"При этом Россия поддерживает режим, атакующий свое население с помощью ядовитого газа..." - заметила журналистка.

"Давайте подождем решения экспертов! Мнимая большая химическая атака без жертв - это нечто крайне сомнительное. Тем более, когда подобные обвинения ставят мир на грань третьей мировой войны".

"У Русской церкви нет проблемы с телесными наказаниями в семье. При этом каждый год, согласно статистике, в результате домашнего насилия погибают около 13 тыс. женщин", - заявила журналистка.

"Я священник. Ко мне приходят тысячи людей, однако за 25 лет я только один раз слышал о жестоком обращении с одной женщиной. Иногда во время исповеди отец или мать рассказывают мне, что он или она шлепнули своего ребенка, который вел себя экстремально непослушно или даже опасно. Называть это домашним насилием, я считаю, глупо, хотя в Европе за это наверняка можно попасть в тюрьму. Я не вижу в этом ничего преступного, скорее это симптом педагогической беспомощности родителей. Настоящее насилие - это, конечно, преступление", - считает епископ Тихон.