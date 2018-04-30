Дерипаска возлагает надежды на спасение EN+ и "Русала" на британского парламентария-консерватора

Когда в конце прошлого года Олег Дерипаска готовился к выходу своего холдинга на Лондонскую фондовую биржу, он обратился к человеку, который не менее 20 лет служил связующим звеном между Москвой и британским истеблишментом, пишет Financial Times.

Речь о Грегори Баркере - "русофиле", пожизненном пэре и члене Консервативной партии, бывшем министре энергетики Британии и председателе совета директоров EN+. Прошло шесть месяцев, и лорду Баркеру придется призвать на помощь все свои политические умения, чтобы протолкнуть сделку по спасению EN+ и "Русала" от американских санкций, говорится в статье.

План, согласно которому Дерипаска сократит свою долю в предприятии с 70% до уровня ниже 50%, еще должен получить благословение как Вашингтона, так и Кремля, сообщает FT.

"В ближайшее время лорду Баркеру нужно убедить Минфин США продлить до 7 мая срок, к которому Дерипаска должен перестать контролировать компанию, иначе акции EN+ могут снять с Лондонской фондовой биржи, что причинит инвесторам еще больше мучений", - информирует издание.

Баркеру необходимо убедить Минфин США в том, что Дерипаска действительно разорвал связи с компанией. "Российская компания или бизнесмен смогут купить его акции лишь с одобрения Вашингтона", - отмечает газета.

Знакомый с ситуацией источник сказал изданию: "Есть разница между российским правом собственности и продажей компании Дерипаски друзьям и семье".

"Помимо сокращения своей доли в EN+, Дерипаска согласился расторгнуть акционерное соглашение, которое по сути предоставляет компании контроль над "Русалом" через право назначать его исполнительного директора и половину правления, как сообщил осведомленный о соглашении источник", - говорится в статье.

"Утверждается, что, хотя у лорда Баркера есть на примете потенциальные покупатели доли Дерипаски, к ним еще официально не обратились", - пишет FT со ссылкой на знакомые с этими планами источники.