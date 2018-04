30 апреля 2018 г. Генри Сандерсон, Нил Хьюм, Дэвид Шеппард | Financial Times Дерипаска возлагает надежды на спасение EN+ и "Русала" на британского парламентария-консерватора Когда в конце прошлого года Олег Дерипаска готовился к выходу своего холдинга на Лондонскую фондовую биржу, он обратился к человеку, который не менее 20 лет служил связующим звеном между Москвой и британским истеблишментом, пишет Financial Times. Речь о Грегори Баркере - "русофиле", пожизненном пэре и члене Консервативной партии, бывшем министре энергетики Британии и председателе совета директоров EN+. Прошло шесть месяцев, и лорду Баркеру придется призвать на помощь все свои политические умения, чтобы протолкнуть сделку по спасению EN+ и "Русала" от американских санкций, говорится в статье. План, согласно которому Дерипаска сократит свою долю в предприятии с 70% до уровня ниже 50%, еще должен получить благословение как Вашингтона, так и Кремля, сообщает FT. "В ближайшее время лорду Баркеру нужно убедить Минфин США продлить до 7 мая срок, к которому Дерипаска должен перестать контролировать компанию, иначе акции EN+ могут снять с Лондонской фондовой биржи, что причинит инвесторам еще больше мучений", - информирует издание. Баркеру необходимо убедить Минфин США в том, что Дерипаска действительно разорвал связи с компанией. "Российская компания или бизнесмен смогут купить его акции лишь с одобрения Вашингтона", - отмечает газета. Знакомый с ситуацией источник сказал изданию: "Есть разница между российским правом собственности и продажей компании Дерипаски друзьям и семье". "Помимо сокращения своей доли в EN+, Дерипаска согласился расторгнуть акционерное соглашение, которое по сути предоставляет компании контроль над "Русалом" через право назначать его исполнительного директора и половину правления, как сообщил осведомленный о соглашении источник", - говорится в статье. "Утверждается, что, хотя у лорда Баркера есть на примете потенциальные покупатели доли Дерипаски, к ним еще официально не обратились", - пишет FT со ссылкой на знакомые с этими планами источники. Источник: Financial Times