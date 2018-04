30 апреля 2018 г. Себастьян Горка | The Hill Сговора между Трампом и Россией не было, но Путин своего добился Комитет Палаты представителей по разведке опубликовал отчет о российском "сговоре", а точнее, об "активных мерах" - эта фраза связана с методами бывшего СССР по подрыву западных демократий, пишет экс-заместитель помощника Трампа по национальной безопасности Себастьян Горка в статье для The Hill. Россия издавна подрывала западные демократии с помощью "активных мер", таких как пропаганда и дезинформация, отмечает Горка. Но в 2015 году Владимир Путин инициировал особую кампанию, нацеленную на президентские выборы в США. "Это делалось не с целью помочь определенному кандидату, а чтобы "посеять раздоры в американском обществе и подорвать нашу веру в демократический процесс". И в этом он добился успеха", - заявляет аналитик. "Что касается основного обвинения, комитет не нашел "свидетельств того, что кампания Трампа вступила в сговор, координировала свои действия или тайно договаривалась с российским правительством", - цитирует автор статьи. Однако сделан вывод, что "кампания Клинтон и Национальный комитет Демократической партии с помощью череды связных и посредников, чтобы скрыть причастность, заплатили за оппозиционное расследование по Трампу, полученное из российских источников, включая ряд заявлений из уст бывших и нынешних высокопоставленных российских правительственных чиновников". Это расследование, указывает автор, станет скандально известным "Досье Стила". С его помощью был незаконно получен ордер на слежку как минимум за одним бывшим советником предвыборной кампании Трампа. Что наиболее тревожно, отмечает Горка, выяснилось, что директор разведки при Обаме Джеймс Клэппер дал противоречивые показания о своих контактах со СМИ (особенно CNN) по поводу досье Стила. Американские СМИ, очевидно, хотели сообщить об обвинениях в адрес Трампа из оппозиционного расследования, но им нужна была "новостная зацепка". Эта зацепка была предоставлена, когда Клэппер подбил директора ФБР Джеймса Коми на то, чтобы кратко проинформировать Трампа о не подкрепленном доказательствами документе. После этого информацию о факте брифинга Клэппер слил в прессу, чтобы придать досье убедительности. "Обратите внимание на то, что у Клэппера с CNN теперь контракт на работу одним из "говорящих голов", - указывает Горка. Факты таковы, подытоживает аналитик: "Кампания Трампа никогда не вступала в сговор с Москвой. Однако Москва внедрила свою ложь в документы, за которые в ходе президентских выборов заплатил другой предвыборный штаб. Эта пропаганда использовалась для оправдания слежки за американцами. Незаконной. А исполняющий обязанности директора американской разведки содействовал тому, чтобы российская пропаганда выглядела подлинной - он слил сведения о том, что новоизбранного президента о ней проинформировали, тому СМИ, которое впоследствии возьмет его на работу". "В связи с этим Владимир Путин, бывший полковник КГБ, с помощью Джеймса Клэппера, Джима Коми, работников СМИ и других американцев достиг своей цели - "посеять разногласия в американском обществе и подорвать нашу веру в демократический процесс", - заключает Горка. Источник: The Hill