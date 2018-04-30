"Всякий человек испытывает страх": ученый, занимавшийся "Новичком", опасается за свою безопасность

Напомнив, что российского ученого Владимира Углева сбила машина, журналист Independent Ким Сенгупта пишет: Углев "уверяет, что это была лишь случайность, и твердо заявляет, что продолжит высказываться публично", несмотря на опасения, что его "взяли на мушку".

"Вернувшись после лечения в больнице, Углев сказал, что заявления Москвы, отрицающей свою виновность в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипалей, не выдерживают тщательной проверки", - говорится в статье. "Российское объяснение не совпадает с другими объяснениями. То, что говорит (министр иностранных дел) Лавров, просто неверно с научной точки зрения", - сказал Углев.

"Углев показал синяки, оставшиеся у него на голове и руке от ДТП, которое, по его словам, он считает просто случайностью. Однако, отвечая на вопрос, считает ли он, что его могут "взять на мушку" из-за раскрытой им информации, он ответил: "Всякий человек испытывает страх, но свой страх нужно контролировать".

"Углев уверял: вероятность того, что лица, напавшие на Скрипалей, приобрели "Новичок" неофициальным путем, крайне невелика", - пишет издание. "Черного рынка на сей счет не существует; вам нужны профессионалы и надлежащие лабораторные условия, достаточно качественные, чтобы заняться производством. Кто бы ни сделал это (совершил нападение. - Прим. Independent), он был профессионалом", - сказал Углев.

"В интервью, которое намечалось к показу в программе болгарского телеканала bTV "120 минут" в прошлое воскресенье, Углев вспоминал эксперименты по транспортировке "Новичка", которые проводились в лаборатории", - пишет издание. Он заявил, что это вещество "можно было перевозить в маленьком контейнере размером с футляр для губной помады или тюбик с клеем".