30 апреля 2018 г. Натаниэль Поппер | The New York Times Сотрудник российской спецслужбы похвастался на конференции, что блокчейн будет принадлежать им В прошлом году представители 25 стран встретились в Токио, чтобы заняться разработкой международных стандартов технологии блокчейна, пишет The New York Times. "Некоторые технические специалисты, участвовавшие в заседании Международной организации по стандартизации, удивились, узнав, что глава российской делегации Григорий Маршалко работает на ФСБ", - утверждает журналист Натаниэль Поппер. "Они еще больше удивились, когда спросили сотрудника ФСБ, почему россияне бросают такие ресурсы на стандарты блокчейна", - продолжает издание. "Послушайте, интернет принадлежит американцам, но блокчейн будет принадлежать нам", - сказал этот человек, по словам неназванного "делегата, который там присутствовал". "Россиянин добавил, что два других члена делегации из четырех человек, которую его страна прислала на конференцию, тоже работают на ФСБ. Другой делегат, имевший отдельный разговор с главой российской группы, припомнил чуть иную формулировку: "Интернет принадлежал Америке. Блокчейн будет принадлежать россиянам", - излагает издание, сообщая, что оба делегата пожелали остаться анонимными, так как дискуссии в рамках Международной организации по стандартизации (I.S.O.) должны быть конфиденциальными. Российские организации и делегаты не ответили на просьбы о комментариях. Газета замечает: "Отношение, которое выразил российский делегат, - один из самых четких признаков того, какое значение некоторые правительства придают блокчейну: технологии, применяемой ныне в самых разных сферах, от финансового трейдинга до голосования, - и того, в какой степени он становится объектом геополитических сражений. Интерес России к обычно скучным техническим заседаниям обеспокоил другие делегации: они опасаются, что отдельные страны смогут протолкнуть стандарты, которые сделают технологии блокчейна уязвимыми перед слежкой и атаками". Автор отмечает, что Россия - не единственная страна, которая прислала на конференцию столь мощную делегацию. Там присутствовали чиновники министерства финансов Китая, а от США - сотрудники IBM и Microsoft. "На свете мало стран, которые так отчетливо, как Россия, проявили интерес к блокчейну", - пишет издание, напоминая, что в прошлом году президент Путин встретился с основателем Ethereum Виталиком Бутериным. Кроме того, Путин ставит блокчейн в центр своей программы "Цифровая экономика", а российское правительство поговаривает о создании крипторубля. "Один из российских делегатов в комитете I.S.O. по блокчейну Максим Шевченко прошлым летом прочел в России лекцию, на которой говорил о целях своей страны в комитете I.S.O. Среди пунктов, перечисленных на его слайде, были "возможность влияния на технологию" и "внедрение российских стандартов и решений во всем мире". Другой член российской делегации, Алексей Уривский, в прошлом году сообщил "Ведомостям", что делегация в комитете ISO должна была добиться включения российских криптографических алгоритмов в стандарт. В статье в "Ведомостях" говорилось, что глава российской делегации в I.S.O., Маршалко, был аффилирован с ФСБ", - говорится в статье. Статья подготовлена при участии Олега Мацнева Источник: The New York Times