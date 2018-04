30 апреля 2018 г. Эндрю Э. Крамер и Шэрон Лафраньер | The New York Times Юрист, якобы располагающая компроматом на Хиллари Клинтон, имела более тесные связи с Кремлем, чем сообщала сама "Российский юрист, которая в июне 2016 года в "Башне Трампа" встретилась с сотрудниками избирательного штаба Трампа благодаря предположению, что она принесет компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон, долгое время уверяет, что она - адвокат, представляющий интересы частных лиц, а не кремлевский агент, пытавшийся вмешаться в президентские выборы", - пишет The New York Times. "Но оказавшиеся недавно в публичном доступе электронные письма демонстрируют, что, как минимум, в одном случае двумя годами раньше юрист Наталья Весельницкая работала в тесном сотрудничестве с главным российским юридическим ведомством, чтобы воспрепятствовать гражданскому иску о мошенничестве, который Минюст США подал к российской фирме с хорошими связями", - пишут журналисты Эндрю Э. Крамер и Шэрон Лафраньер. "В интервью, показанном в пятницу NBC News, она признала, что была не просто адвокатом частных лиц, но и источником информации для высшего кремлевского должностного лица - генпрокурора Юрия Чайки", - говорится в статье. "Я юрист, и я информатор, - сказала она. - С 2013 года я активно общалась с ведомством российского генпрокурора". Сообщив, что электронные письма оказались в распоряжении организации Dossier, которую создал Михаил Ходорковский, газета пишет: "Когда Ричард Энджел из NBC News показал Весельницкой копии электронных писем, она признала, что "много вещей, включенных сюда, - из моих документов, моих личных документов". В среду она сказала российскому информагентству "Интерфакс", что в этом году ее аккаунты электронной почти были взломаны людьми, которые вознамерились ее дискредитировать, и что она заявит о хакерском взломе российским властям". "В переписке задокументирован ответ Чайки на просьбу министерства юстиции США в 2014 году о помощи в связи с его гражданским иском о мошенничестве к фирме недвижимости Prevezon Holdings Ltd. и ее владельцу Денису Кацыву, российскому бизнесмену с хорошими связями. Федеральные прокуроры говорят, что Весельницкая была движущей силой защиты Кацыва, она сама вторила этому отзыву в материалах судебного дела", - говорится в статье. "Прокуроры из министерства юстиции в 2013 году обвинили фирму Кацыва в использовании приобретения недвижимости в Нью-Йорке для отмывания части доходов от "налоговой схемы" в России. Они хотели получить российскую банковскую, налоговую и судебную отчетность", - говорится в статье. "Электронные письма указывают на то, что высокопоставленный работник прокуратуры из штата Чайки, Сергей Бочкарев, тесно сотрудничал с Весельницкой над составлением ответа российских государственных органов", - утверждает издание. "Лексика электронных писем, которыми они обменялись в финале, совпадает с официальным ответом генпрокурора Минюсту США. Позднее судья, рассматривавший дело, написал, что российское правительство "отвергло" просьбу Минюста о доказательствах и вместо этого прислало пространный трактат о том, почему клиент Весельницкой невиновен", - говорится в статье. Издание напоминает, что дело было урегулировано во внесудебном порядке, и Prevezon не признала каких-либо нарушений со своей стороны. Газета не сочла неожиданным отказ российской прокуратуры от сотрудничества: "Налоговая афера была вскрыта Сергеем Магнитским, российским юристом, который был заключен в СИЗО и умер под стражей после того, как разоблачил кражу. Российские официальные лица возражают, что дело Магнитского, которое стало в Вашингтоне темой громкой кампании, было мистификацией, состряпанной Западом, чтобы оправдать санкции в отношении российских граждан". Источник: The New York Times