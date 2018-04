30 апреля 2018 г. Ник Миллер | The Sydney Morning Herald Маленькая страна-соседка России Эстония заявляет, что знает, как противостоять Путину Корреспондент австралийской газеты The Sydney Morning Herald Ник Миллер взял интервью у министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера. "Его страна находится на передовой новой холодной войны, как ее многие называют", - пишет журналист. Ровно 11 лет назад, 27 апреля 2007 года, Эстония подверглась кибератаке, которая, по мнению правительства, проводилась при попустительстве Кремля или даже была им организована. "Хотя членство в НАТО является значительным сдерживающим фактором, Эстония остро осознает, что Россия, если действительно этого захочет, сможет за день катком проехаться по этой стране и выйти с противоположной стороны", - отмечает автор статьи. По словам Миксера, Эстония продемонстрировала "значительные успехи" в отражении кибератак в 2007 году и "извлекла уроки". "Недавно в Люксембурге было создано так называемое "посольство данных": цифровое хранилище для резервных копий электронных реестров Эстонии, чтобы страна могла пережить технический сбой или атаку", - говорится в статье. "Нужно принимать меры предосторожности, создавать средства защиты, чтобы можно было поддерживать работу этих крайне важных сервисов даже при сильном давлении, - заявил Миксер. - Возможно, нам не стоит ожидать, что все войны будущего будут вестись в интернете, но в любом обычном конфликте будет киберсоставляющая, это точно". У всех на слуху слово "гибридные угрозы", отмечает издание: агрессор может вести войну на информационном фронте, чтобы подорвать волю страны к сопротивлению. Миксер указал на пропаганду вокруг агрессии на Украине, аннексии Крыма, сбитого МН17, отравления Скрипаля и инцидентов с химоружием в Сирии. "К этому следует относиться очень серьезно, - сказал эстонский министр. - [Пропагандистские операции] в последнее время широко применялись с целью либо повлиять на исход демократических выборов в [западных] обществах и странах, либо просто чтобы подорвать доверие населения к этим демократическим процессам. Мы наблюдали эти попытки вмешательства в наш демократический процесс на протяжении периода, когда была восстановлена независимость, и я бы сказал, что мы разработали довольно неплохую защиту". "Если ничего подобного не ожидаешь, последствия в итоге будут весьма катастрофическими, - сказал Миксер The Sydney Morning Herald. - Стратегия, которую мы наблюдали, используемая главным образом Россией, но не только ею, призвана вносить путаницу, а не только оспаривать изложение фактов. Цель - выпустить несколько сигнальных ракет, выдвинуть бесконечное число альтернативных истин". Он указал на отравление Сергея Скрипаля: "Вы просто говорите: "Да у нас никогда не было этой программы "Новичок", или, может, была и мы ее закрыли и избавились от всего яда, а может быть, и нет, но, возможно, запасы этого вещества есть в других странах. Каждый день вы выдвигаете новую версию и создаете много путаницы... Это происходит так часто, что трудно поверить в случайность". В связи с этим жизненно необходима сплоченность, считает Миксер: "Говоря с лидером вроде Путина, а нам, разумеется, нужно говорить с Россией, необходимо выступать с позиции силы, единства и решимости. Потому что любое проявление колебаний в Кремле интерпретируют как слабость, которой можно воспользоваться". Источник: The Sydney Morning Herald