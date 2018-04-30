Проблемный стадион Путина

С большим опозданием открывается в России последний стадион для проведения чемпионата мира по футболу. Арена в Самаре - это символ гигантизма и расточительства, пишет журналистка немецкого издания Der Spiegel Кристина Хебель.

Стадион строился для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года - престижного проекта Кремля. Начиная с 14 июня президент Владимир Путин хочет показать миру, что Россия может провести идеальный турнир. А это значит, мелочиться нельзя, пишет Хебель.

Николай Меркушкин, находившийся ранее на посту губернатора Самарской области и отвечавший за строительство объекта, хотел создать особенный стадион: космос-арену, прозрачная крыша которой должна была создавать иллюзию того, что стадион парит в воздухе. В конце прошлого года Меркушкин был снят президентом со своей должности, что "удобно в том смысле, что он теперь может быть козлом отпущения за все трудности при строительстве стадиона", отмечает журналистка.

Крыша больше не прозрачная, она состоит из более дешевых металлических элементов. Сергею Лейбграду, главному фанату самарского футбольного клуба "Крылья Советов", долгое время мечтавшему о современном и удобном стадионе для своей команды, она больше напоминает черепаху, чем парящий космический корабль, передает издание.

Изначально для строительства стадиона был рассчитан бюджет в 13,2 млрд рублей - такая сумма слишком мала для столь масштабного проекта и реализации необходимых мер безопасности, которые сначала не были учтены, говорится в статье.

"Этот стадион - это история скандалов", - говорит Лейбград. На текущей стадии строительства, начиная с 2014 года, пришлось менять проект стадиона, и имела место борьба за власть. В конце концов, речь шла об огромной сумме денег из федерального бюджета, которую нужно было разделить. В настоящий момент официально озвучивается сумма затрат в 18,9 млрд рублей, однако она, вероятно, еще вырастет, передает издание.

По словам нескольких собеседников издания, которые, как и многие другие, предпочитают оставаться анонимными, говоря о данной теме, Меркушкин пытался обеспечить заказами своих людей. Однако у генподрядчика ПСО "Казань" были свои субподрядные компании. К тому же вмешалось и министерство спорта из Москвы. В 2016 году строительные работы и вовсе были приостановлены, говорится далее.

Конструкция крыши оказалась неготовой, не удалось посеять газон - рулонный газон пришлось закупать в Германии. "Все идет по принципу "сделать во что бы то ни стало", - говорит Лейбград.

При этом деньги не обязательно доходили до рабочих: по словам нескольких человек, они не получили свою зарплату, отмечает журналистка.

Тем временем вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов преуменьшает значение проблем и списывает нарушение сроков на очень длинную и холодную зиму в этом году. Однако даже для представителей FIFA подобные объяснения не являются уважительными: для России такая погода не является непривычной.

Насколько дорогим окажется стадион, вице-губернатор Фетисов не говорит. Стадион он сравнивает с ребенком: "Если у ребенка есть какие-то недостатки, вы его все равно любите". Все будет работать, обещает вице-губернатор.