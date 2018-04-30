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30 апреля 2018 г.
30 апреля 2018 г.

Лейла Хадду | The Sunday Times

Олигархи "держат в кубышках" на заморских территориях Великобритании 34 млрд фунтов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала заморозить активы и деньги россиян в ответ на покушение на убийство Сергея и Юлии Скрипалей, напоминает журналистка The Sunday Times Лейла Хадду.

"Однако аналитики общественной организации Global Witness утверждают, что на заморских территориях Британии на данный момент инвестированы российские средства в размере не менее 34 млрд фунтов (что в пять раз превышает сумму средств, которые хранятся непосредственно в Соединенном Королевстве), причем более 30 млрд фунтов из этих денег - на Британских Виргинских островах. Статистика демонстрирует, что за последнее десятилетие через эти территории прошло еще 110 млрд долларов, так что в качестве "излюбленного направления" для российской наличности эти территории занимают второе место, уступая только Кипру", - говорится в статье.

Во вторник в Палате общин будет вынесен на голосование закон, который обяжет заморские территории Великобритании составить публичные реестры конечных собственников активов. Это "прямой способ обуздать некоторые из худших действий" россиян, заявила автор законопроекта, лейборист Маргарет Ходж.

Источник: The Sunday Times


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