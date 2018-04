30 апреля 2018 г. Редакция | The Times Российские боты в Twitter пытались повлиять на парламентские выборы в пользу Джереми Корбина Британская The Times сообщает о результатах собственного расследования: Россия в Twitter пыталась повлиять на результаты всеобщих выборов, продвигая лидера лейбористов Джереми Корбина. "Наше исследование, проведенное совместно с Университетом в Суонси, показало, что за несколько недель до прошлогодних выборов 6,5 тыс. аккаунтов в Twitter сплотились вокруг Лейбористской партии, помогая словам поддержки достичь миллионов избирателей и очерняя соперников-консерваторов", - пишет издание. Многие аккаунты можно идентифицировать как ботов, скрывавшихся под английскими женскими именами, уточняет газета. "Наше расследование показало, что российские аккаунты в социальной сети оказывали Корбину и лейбористам широчайшую поддержку, при этом в 9 из 10 сообщений о партии продвигалась ее предвыборная кампания. И наоборот, 9 из 10 твитов о консерваторах носили враждебный характер", - говорится в статье. 80% аккаунтов, по данным The Times, были созданы в недели, предшествовавшие голосованию 8 июня. Они проявляли активность в ключевые моменты кампании. "Выборы оказались необычайно успешными для Корбина лично. В период кампании уровень поддержки его партии повысился с 25% до 40% - это самый резкий рост в уровне поддержки на выборах в современную эпоху", - отмечает издание. "Эти новые разоблачения вызывают крайнее беспокойство, - сказал министр цифровых технологий и культуры Мэтт Хэнкок. - Это абсолютно неприемлемо, чтобы какая-либо страна вмешивалась в демократические выборы в другом государстве. Компании-владельцы соцсетей должны принять меры, чтобы защитить наш демократический дискурс, а также раскрыть, что им известно". Команда исследователей обнаружила, что с апреля прошлого года о британской политике писали 16 тыс. российских ботов, сообщает газета. Однако исследование сузили до выборки из 20 тыс. твитов, которые публиковались на протяжении четырех недель до выборов. Профессор экономики из Университета в Суонси Александр Талавера, собиравший эти данные, сообщил: "Эта подборка предоставляет свидетельства того, что русскоязычные боты использовались намеренно с целью попытаться повлиять на выборы в пользу лейбористов и в ущерб консерваторам. Данные представляют собой лишь небольшую случайную выборку, поэтому поведение русскоязычных автоматизированных ботов, вероятно, лишь вершина айсберга их операции со всеобщими выборами". "Боты при необходимости быстро поднимались на защиту Корбина. Когда во время предвыборной кампании Корбина раскритиковали за незнание того, во сколько обойдется одна из его ключевых политических мер, бригада из 34 притворяющихся женщинами аккаунтов одновременно ретвитнула одно и то же сообщение о том, что СМИ должны уважать лидера лейбористов", - приводит пример издание. Парламентарий от Консервативной партии Дэмиан Коллинз, глава комитета по культуре, СМИ и спорту, заявил, что потребует от Twitter разъяснений. "Любое российское вмешательство в политику Соединенного Королевства - это нарушение нашего закона о выборах, и нам необходимо действовать, чтобы положить этому конец", - сказал он. Пресс-секретарь Лейбористской партии прокомментировал: "Предложенные лейбористами жесткие меры в отношении неуплаты налогов, провальной приватизации и коррумпированных олигархов встречают сопротивление со стороны консервативной философии как Мэй, так и Путина, а также их сверхбогатых сторонников. Предвыборная кампания Лейбористской партии, вдохновляемая людьми, привлекла в интернете огромную общественную поддержку. Нам не было известно ни о каких автоматизированных ботах, мы определенно ни одного из них не оплачивали и не имеем сведений о том, что это делал кто-либо из наших сторонников". Источник: The Times