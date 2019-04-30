Врачебный халат как рассадник бактерий: опасен ли он для здоровья?

"Кажущиеся стерильными врачебные халаты могут быть рассадником опасных бактерий и возбудителей заболеваний - и переносить их на пациентов", - сообщает австрийское издание Kurier.

"В ходе метаанализа различных исследований в 2016 году было обнаружено, что врачебные халаты зачастую заражены опасными и даже устойчивыми к медикаментам бактериями. На 16% белых халатов был обнаружен метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA), который устойчив к большинству антибиотиков. До 42% халатов были заражены грамотрицательными штаммами бактерий, к которым относятся, например, легионеллы и энтеробактерии", - говорится в статье.

"У пациентов с ослабленным иммунитетом указанные возбудители заболеваний могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, - указывает издание, - и приводить, среди прочего, к инфекциям кожи и системы кровообращения, сепсису, или воспалению легких".

"Исследование показало, что опасными для здоровья бактериями заражены также стетоскопы, телефоны и планшеты".

"Исследование с участием хирургов-ортопедов выявило, что бактерии, обнаруженные на их галстуках, на 45% совпадают с бактериями, присутствовавшими в ранах их пациентов. Бактерии были обнаружены в исследованиях и на спецодежде медсестер", - отмечается в статье.

Возможным решением данной проблемы, пишет издание, могут стать антибактериальные ткани, которые препятствуют росту числа микроорганизмов либо уничтожают их. Помочь в борьбе с бактериями может и регулярная стирка - правда, лишь в некоторой степени, так как, согласно исследованиям, халаты заражаются бактериями уже спустя несколько часов носки. К тому же несколько американских исследований свидетельствуют о том, что "58% врачей стирают свой халат только раз в месяц, если вообще это делают".

"В опубликованном в 2018 году исследовании проверялось, есть ли при переносе возбудителей заболеваний разница между врачебными халатами с длинным и коротким рукавом. (...) Исследователи доказали, что возбудители заболеваний передаются реже в случае с халатами с коротким рукавом".

В связи с этим Американское общество эпидемиологии рекомендует врачам не носить одежду и украшения ниже локтя. Халаты с коротким рукавом также являются нормой в Нидерландах и Великобритании, сообщает Kurier.