В Японии происходит смена эры и императора, но остается такое же стремление модернизировать династию

"Наследный принц Нарухито взойдет на престол 1 мая после двухдневных церемоний. В свои 59 лет он, как и его отец, отстаивает пацифизм и долг памяти", - пишут журналисты Le Monde Филипп Понс и Филипп Месмер

"В полночь, 1 мая, Япония вступит в эру "Рэйва", название которой соответствуют правлению нового 126-го императора самой древней династии в мире. Нарухито должен присутствовать на церемонии передачи императорских символов и печатей, а затем посетить мероприятия, связанные с его восхождением на престол", - говорится в статье.

"Родился Нарухито в феврале 1960 года, он является старшим из трех детей Акихито и императрицы Митико. Он был первым представителем династии, которого воспитывали его родители. Согласно традиции, его отца в возрасте 3 лет отделили от родителей и отдали на попечение камергеров и наставников. Он из-за этого очень страдал. Порывая со сложившимися обычаями, он решил сам вкладывать силы в воспитание Нарухито, который с тех пор получал почти что "нормальную" родительскую заботу", - пишут журналисты.

"Нарухито играет на альте, увлекается теннисом, бегом трусцой и пешеходным туризмом. Он интересуется морским судоходством, в начале 1980-х годов он посвятил свои исторические исследования в Университете Гакусюин в Токио проблеме транспортных сетей во Внутреннем Японском море в Средние Века", - пишет Le Monde.

"С 1983 по 1985 год в Мёртон Колледже Оксфордского университета он писал диссертацию о торговле на Темзе в XVIII веке, - говорится в публикации. "Поскольку моя жизнь оставляет мне мало шансов на свободу, - заявил он, - дороги для меня являются бесценной связью с неизвестными мирами".

"Он также по достоинству оценил студенческую свободную манеру держать себя, что побудило его искать жену "с собственными взглядами на жизнь". Он быстро остановил свой выбор на Масако Оваде, простолюдинке, которую он встретил во время чаепития в ноябре 1986 года в честь инфанты Испании Елены. Масако, дочь дипломата и бывшего президента Международного Суда ООН Хисаси Овада, выпускница Гарварда и Оксфорда, собиравшаяся продолжить карьеру в японской дипломатии, после двух отказов в конце концов приняла предложение руки и сердца со стороны принца", - рассказывают авторы статьи.

"Император Акихито в течение тридцати лет своего правления был привержен демократическим и пацифистским ценностям, к которым Япония вновь вернулась после поражения 1945 года", - передает газета.

"Нарухито придерживается таких же взглядов на прошлое, как его отец. Несколько раз он также призывал "смотреть на прошлое со смирением", - говорится в статье. - В 2015 году он призвал поколения, пережившие войну, "правильно передать тем, кто этого не знал, опыт трагической истории Японии".

"Использование слова "правильно" в год 70-й годовщины окончания Второй мировой войны имело особый смысл: оно означало сдержанное дистанцирование от ревизионистских тенденций, граничащих с негативизмом, со стороны Синдзо Абэ, главной целью которого является пересмотр мирной Конституции 1947 года", - комментируют журналисты.

"Рэйва": это название новой имперской эры, которая начнется 1 мая в Японии, с восшествием на престол императора Нарухито после отречения его отца Акихито. Премьер-министр Синдзо Абэ объяснил значение этого названия: "Когда сердца находятся в гармонии, культура может процветать". Именно правительство приняло решение о названии этой эры, не посоветовавшись с монархом. "Рэйва" следует за нынешней эрой "Хэйсэй", что означает "достижение мира", - сообщает Le Monde.