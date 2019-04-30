Владимир Зеленский намечает свою позицию перед лицом Кремля

"Новоизбранный президент пережил свою первую перепалку с Владимиром Путиным по поводу предоставления российских паспортов гражданам Украины. В ответном обращении он сослался на новаторскую концепцию украинской идентичности, которая может существенно помешать осуществлению интересов Кремля", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Киеве Стефан Сиохан.

"Прошла неделя после того, как комик Владимир Зеленский повалил на землю уходящего украинского президента Петра Порошенко, но он так и не появился на публике. Как будто он изо всех сил пытался убить своего двойника в Instagram и символически сломать экраны, дабы придать реальность фигуре главы государства. Измученный своим блицкригом против политического истеблишмента, он в пятницу вылетел в турецкий Бодрум, чтобы посетить фестиваль юмора", - говорится в статье.

"История будет вспоминать о том, что именно в православные пасхальные выходные, когда Владимир Зеленский с трехдневной щетиной и в бейсболке жарил шашлыки под солнцем Эгейского моря, произошло его истинное боевое крещение. В субботу во время визита в Пекин президент России Владимир Путин сбросил бомбу осколочного действия, заявив, что он рассмотрит вопрос об облегчении выдачи российских паспортов всем гражданам Украины, и это через пять лет после аннексии Крыма и развязывания конфликта на Донбассе, в ходе которого погибли более 13 тыс. человек", - указывает автор публикации.

"В Киеве у значительной части общественности присутствует идея о том, что российский людоед без труда съест живьем известного артиста-комика. Однако в ночь с субботы на воскресенье Владимир Зеленский, несомненно, проконсультировавшись со своими политтехнологами, ответил взрывным коммюнике, в искусно отточенном стиле, которое звучит как политическое свидетельство о рождении, - отмечает журналист. "Отличие Украины заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет", - бросил он в ответ своему коллеге.

"Чуть дальше избранный президент, который поставил киевскую интеллигенцию на грань апоплексии из-за своего юмора, иногда ниже пояса, и из-за свой неспособности участвовать в борьбе на идеологическом и политическом поле, обрисовывает очертания национальной валюты, включающей то, что так и не было выработано за двадцать восемь лет независимости", - комментирует Сиохан.

"Гражданство Украины - это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран", - сказал Зеленский.

"Такое обращение в разгар пасхальных каникул было встречено с удивлением, в то время как четверть украинцев, которые поддерживали Петра Порошенко, выставляли Владимира Зеленского в качестве марионетки Кремля. Московские СМИ, со своей стороны, отдавали предпочтение актеру и русскоязычному уроженцу восточной Украины как непременно настроенному пророссийски, согласно заложенной в них логической схеме. На самом же деле, избранный президент, устанавливающий свои принципы международной политики, может проявить себя серьезным противником кремлевской политики", - пишет Le Temps.

"Пока еще трудно определить, президентом какого типа станет Зеленский, но его реакция на Путина оказалась тонко рассчитанной. Он порывает с этнокультурной концепцией украинской идентичности, выдвинутой Петром Порошенко, и инициирует открытую концепцию о гражданстве, делая из Киева знамя демократии в постсоветском мире", - анализирует корреспондент.

"С момента своих хаотичных первых шагов он значительно продвинулся, и это уже не тот человек, - признается один дипломат. - Никто не ожидал его прихода, однако он может оказаться гораздо более сильным президентом, чем думают люди".