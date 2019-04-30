Когда полицейский направляет оружие на себя

"С начала года во Франции покончили жизнь самоубийством 29 полицейских. Профсоюзы винят в этом высокую нагрузку на работе, но психологи и исследователи считают такое видение проблемы слишком поверхностным", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung .

С начала года количество самоубийств среди французских полицейских увеличилось значительно - за весь прошлый год их было 35, отмечает журналистка Нина Бельц. Поэтому министерством внутренних дел был создан специальный центр оказания психологической помощи. Начиная с июня отчаявшиеся сотрудники органов правопорядка круглосуточно смогут получить помощь по телефону. К тому же среди полицейских будет проведена работа по профилактике суицидов, говорится в статье.

"Это не первый раз, когда профсоюзы обращают внимание на данный феномен и на него реагирует политика. За последние 20 лет ежегодно суицид совершали от 30 до 60 полицейских. Среди сотрудников жандармерии количество самоубийств, как правило, значительно ниже", - указывает издание.

Лишь около года назад министерство внутренних дел Франции объявило о принятии новых мер для помощи полицейским в кризисных ситуациях. "Однако профсоюзы и группы заинтересованных лиц критикуют реакцию правительства, называя ее малоэффективной. Они жалуются, что в данном вопросе речь все еще идет о лечении симптомов, а не о выяснении причин. Слишком часто, по их мнению, в качестве причины суицидов называют личные проблемы, исключая проблемы на работе. Поэтому, среди прочего, они требуют улучшения условий работы", - передает издание.

"За последние месяцы, - продолжает Бельц, - в СМИ то и дело появлялись всегда анонимные сообщения от представителей правоохранительных органов. Они рассказывают о тяжелых условиях работы во время протестов "желтых жилетов": о бесконечных операциях, нехватке снаряжения и частых переработках".

По мнению криминолога Себастиана Роше, работающего в Национальном центре научных исследований Франции, "нагрузку на работе нельзя считать единственным объяснением растущего числа суицидов. Возможно, свою роль играют отношения между полицией и населением, а они в 2019 году, наполненном конфликтами, усложнились", передает издание.

Так, во время протестов "желтых жилетов" полиция приобрела дурную славу из-за применения резиновых пуль, в результате которого были тяжело ранены несколько человек.

По мнению главы полицейской психологической службы Катрин Пинсон, суициды - это результат сразу 10-15 причин. Главный риск, по словам Пинсон, заключается, среди прочего, в том, что у полицейских есть доступ к оружию. "Ее мнение совпадает с позицией профсоюзов и исследователей в том, что этот феномен во Франции по сей день почти не изучен", - передает Neue Zürcher Zeitung.