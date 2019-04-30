Как российский исследователь случайно подарил США самолеты-невидимки

"Глобальное превосходство США в воздушном пространстве основывается на их "невидимых" самолетах. Радар противника не может определить местоположение истребителей F-22 и F-35. Первый прототип самолета-невидимки летал более 40 лет. Научную базу для его создания предоставил именно россиянин", - пишет немецкий журнал Stern.

"С тех пор, как в 1977 году в небо поднялся первый экспериментальный самолет Hopeless Diamond из программы Have Blue, прошло почти 42 года, - повествует журналист Гернот Крампер. - Он считается первым самолетом-невидимкой. Целью строго конфиденциальных разработок было уменьшить радиолокационную тень самолета до размеров птицы. Из-за разработки зенитных ракет во время холодной войны США боялись потерять свое исконное превосходство в воздухе в сравнении с войсками Варшавского договора".

"Самолеты-разведчики U-2 и более поздний SR-71 "Blackbird" были покрыты радиопоглощающей краской, форма SR-71, кроме того, уменьшала эффективную площадь рассеяния самолета. Благодаря этому было нелегко определить местоположение самолетов, однако они вовсе не были невидимыми", - пишет издание.

Прорыв в создании настоящего самолета-невидимки американские ученые по иронии судьбы осуществили благодаря более ранней исследовательской работе российского ученого Петра Яковлевича Уфимцева. Он разработал математические модели, которые могли рассчитать эффективную площадь рассеяния самолета. "Ведущий разработчик США Бен Рич назвал позже этот алгоритм "прорывом в технологии "стелс", - передает издание.

"На технологии "стелс" по сей день базируется превосходство США в воздухе, - отмечает Крампер. - (...) Разработка прототипов проходила в условиях строгой конфиденциальности. Общественность узнала о технологии "стелс" лишь благодаря роли F-117 во вторжении в Панаму в 1989 году и в войне в Персидском заливе в 1990 году. Сегодня эту технологию используют стратегический бомбардировщик Northrop B-2, боевой самолет Lockheed Martin F-22 Raptor и модели семейства F-35", - говорится в статье.

"В последние годы появляются признаки того, что эра невидимых самолетов может подойти к концу. Технология "стелс" поглощает лишь радиолокационное излучение обычных радиолокационных станций. Теперь представляется возможным, что в военных целях может использоваться так называемая пассивная радиолокация. (...) Во время кризиса в Сирии официальный представитель министерства обороны РФ, генерал Игорь Конашенков заявил, что "иллюзии дилетантов о существовании самолетов-невидимок могут столкнуться с разочаровывающей реальностью".

Тем не менее, отмечает Stern, до тех пор, пока между державами не произойдет конфликта, все предположения о существовании технологии "антистелс" останутся в высшей степени спекулятивными.