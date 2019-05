30 апреля 2019 г. Редакция | The Times Взгляд The Times на оперу об Александре Литвиненко: убийство на сцене "Александр Литвиненко, бывший российский шпион и перебежчик, скончался в агонии в лондонской больнице в 2006 году. Его отравили полонием, радиоактивным веществом. Официальное расследование пришло к выводу, что его убийство, вероятно, было совершено по приказу президента Путина. Его историю расскажут в ходе мировой премьере оперы "Жизнь и смерть Александра Литвиненко" в постановке Грэндж Парк Опера. Может показаться поспешным или опрометчивым класть это преступление в основу театральной постановки, когда вдова Литвиненко, Марина, еще жива, а путинский режим продолжает убивать диссидентов, - пишет редакция британской газеты The Times в своей редакционной статье. - Но это не так. Это произведение, написанное Энтони Болтоном на либретто композитора и сценариста Кита Хескет-Харви, следует судить исключительно по его эстетическим достоинствам". Газета отмечает, что в прошлом терроризм становился главной темой в опере "Смерть Клингхоффера" (1991), где рассказывалось о реальном убийстве в 1985 году американского еврея Леона Клингхоффера, которого палестинские террористы-угонщики столкнули в его инвалидном кресле с круизного лайнера. А исторические события использовались для критики власти еще в "Коронации Поппеи" (1642-1643) Монтеверди, в данном случае это были амбиции любовницы римского императора. Среди великих произведений XX века - опера "Воццек " Альбана Берга, вдохновленная его опытом дегуманизирующего влияния войны на наивного солдата. "Позиция Литвиненко против автократии не будет дискредитирована сценической постановкой. Многие могут узнать о нем больше", - полагает редакция издания. Источник: The Times