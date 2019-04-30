Сексуальные фантазии об убивавших мужчин воительницах

"Кем были воительницы, о которых пишут античные авторы? Археологи действительно находят могилы женщин с оружием. След ведет в степь - и в психологию", - пишет журналист немецкого издания Die Welt Бертольд Зеевальд.

"Отец истории" грек Геродот во время своих путешествий тоже слышал об амазонках, которые жили на северном побережье Черного моря. Там они якобы столкнулись с дикими скифами, которые называли сильных воительниц "ойорпата", что значит "мужеубийцы". Это они незамедлительно и доказали, захватив корабль и убив его экипаж", - повествует издание.

Античные истории об амазонках долгое время считались мифами. К тому же, например, в случае с Геродотом истории о них сопровождались изрядной долей эротики. "Амазонки приглашали молодых скифов к сексу вдвоем или к групповому сексу. В конце концов, юноши нужны были женщинам для того, чтобы отправиться с ними на Меотийское озеро, как в античные времена называлось Азовское море. (...) Там они верхом на лошадях ездили "со своими мужчинами или в одиночку на охоту, уходили на войну и одевались как мужчины", - говорится в статье.

Однако, отмечает Зеевальд, амазонки были не только плодом горячих фантазий. Как пишет Гаральд Хаарманн в своей новой книге "Забытые культуры мировой истории", там, где в V веке до н.э. жил кочевой народ сарматов, археологи действительно нашли могилы женщин с оружием. О том, что это оружие "отражает не самобытную форму культа мертвых, а действительно указывает на существование этих женщин, свидетельствуют повреждения костей и черепа скелетов, которые были получены от режущего и колющего оружия". Эти могилы, по словам Хаарманна, являются частью кочевнических захоронений Понтийской степи, указывает издание.

"Для Хаармана эти раскопки подтверждают существование воительниц, которых после смерти хоронили с "воинскими почестями". Ученый даже считает возможным, что они участвовали в боях в составе специальных подразделений. Их главным оружием - об этом пишут и античные авторы - были, вероятно, лук и стрелы. Благодаря этому эффективному оружию, разница в физической силе мужчин и женщин становилась незначительной", - передает Зеевальд.

"Греки из Трои смогли оттеснить амазонок только потому, что герой Ахиллес убил их царицу Пентесилею. Ахиллес был так впечатлен силой и красотой умирающей, что передал ее троянцам, чтобы те похоронили ее с почестями. По крайней мере, так говорится в эпической поэме "Эфиопида".

Судя по книге Геродота "История", амазонки были врагами и жителей Афин. Сообщается, что боях с амазонками отличились многие греческие герои, такие, как Геракл, Тесей, Ахиллес, а также Александр Македонский.

"Вероятно, вражеский образ уверенной, воинственной женщины уходил социально-психологическими корнями и в древнегреческую мужественность. В амазонках видели угрозу полисам и власти их жителей-мужчин. Одновременно амазонки, очевидно, затрагивали и эротические желания мужской части греческого общества", - отмечает Зеевальд.

В своей книге, пишет журналист в заключение, языковед Хаарманн не смог не исправить и трактовку названия "амазонки". Оно звучало как греческое слово mastos (грудь) и приставка а-(без), из чего греки сделали вывод о том, что воительницы якобы удаляли себе правую грудь, чтобы было легче натягивать тетиву лука. "Это, пишет Хаарманн, далеко от реальности, ведь, в конце концов, античные художники изображали амазонок как привлекательных женщин с невредимой грудью", - передает Die Welt.