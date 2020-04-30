Геометрия снятия карантина по всей Европе

"(...) Есть страны, уверенные в себе, есть сильно пострадавшие, которые продвигаются вперед очень осторожно, и есть благоразумные, чьи старания окупились. От итальянского карантина в начале марта до более позднего введения мер британцами - все европейцы в борьбе с коронавирусом продвигались в рассредоточенном боевом порядке. То же самое происходит и со снятием карантина", - пишет журналистка Le Figaro Жюли Коннан.

"В то время как Польша и Австрия разжимают тиски с 13 апреля, а Германия и Чехия с 20 апреля, Италия, Испания, Бельгия и Греция будут постепенно за ними следовать с 4 мая, на неделю раньше, чем материковая Франция", - говорится в статье.

"(...) За исключением Италии, Испании, Португалии и Мальты, где школы будут закрыты до сентября, большинство европейских стран постепенно вновь открывают эти заведения. Дания 15 апреля сначала открывает ясли, детские сады и начальные классы, а 11 мая - колледжи и лицеи. В Норвегии дети от 6 до 10 лет начнут заниматься в понедельник, классы сокращаются до 15 учеников", - отмечает журналистка.

"(...) В последние дни миллионы европейцев вновь доставили себе удовольствие постричься, это касается сербов и швейцарцев. Немцам придется подождать до понедельника. (...) Большинство торговых точек открылись 14 апреля в Австрии и 20 апреля в Германии. Чешская Республика, положившая конец карантину двумя неделями ранее, разрешила также посещать спортивные залы, библиотеки, зоопарки и фабрики, а Словакия открыла посещение магазинов и зеленых зон", - пишет Le Figaro.

"(...) В Италии магазины детской одежды, канцелярских товаров и книжные магазины снова принимают клиентов, но с осторожностью. Промышленность и оптовая торговля смогут возобновить свою деятельность 4 мая, розничная торговля - 11 мая, а также некоторые "стратегические" компании с разрешения префектов", - говорится в публикации.

"(...) Исключая Швецию, которая не ввела карантин, но закрыла бары и рестораны, которые не соблюдают социальную дистанцию, другие европейские страны планируют постепенно открыть эти заведения. (...) В Австрии для повторного открытия с 15 мая клиенты и владельцы баров и ресторанов должны будут соблюдать строгие правила: максимум четверо взрослых за столом, минимальное расстояние между столами в один метр и закрытие в 23 часа. Гостиницы, парки и развлекательные заведения вновь откроются 29 мая", - сообщает автор статьи.

"(...) В то время, как финны могут выезжать из столицы и ее области с 15 апреля, а австрийцы будут свободно передвигаться с пятницы, испанцам с воскресенья придется довольствоваться лишь радостями индивидуального спорта на открытом воздухе или семейными прогулками. Мадрид также ограничит поездки пределами одной провинции, то же самое сделают Италия и Греция. (...) Что касается чехов, мало затронутых вирусом, то они могут уезжать в отпуск и поехать за границу с прошлой пятницы, но при условии, что у них будет отрицательный тест на Covid-19 и они после возвращения будут соблюдать две недели самоизоляции", - уточняет журналистка.

"(...) Между тем, как Великобритания по-прежнему запрещает собираться группами больше двух человек, итальянцы смогут на следующей неделе навестить своих близких, но в масках, хотя вечеринки и семейные собрания по-прежнему запрещены. На похоронах можно собираться группами не больше 15 человек, но мессы запрещены, в отличие от Греции, где церкви откроются 17 мая, а Польша открыла церкви еще месяц назад. (...) Швеция до сих пор запрещает собираться группами больше 50 человек и посещать дома престарелых", - указывает издание.

"Что касается больших собраний, то Германия и Нидерланды запрещают концерты и спортивные соревнования до 31 августа, Дания тоже их запрещает, если там собирается более 500 человек", - отмечается в статье.

"(...) Ношение масок в общественных местах является обязательным в Чешской Республике, Словакии, Болгарии, Польше, Австрии и городе Будапеште. В Германии обязательно носить маску в транспорте и в магазинах, а в Люксембурге - в тех местах, где нельзя соблюдать расстояние в два метра. Бельгия и Италия с понедельника введут обязательное ношение масок в общественном транспорте, а Греция - в больницах и парикмахерских. В Румынии 15 мая оно станет обязательным в закрытых помещениях и на транспорте. В Испании, как и во Франции, ношение масок будет "настоятельно рекомендовано", особенно в общественном транспорте. Великобритания, которая должна объявить о частичном смягчении карантина, настоятельно рекомендует ношение масок в магазинах", - резюмирует Le Figaro.