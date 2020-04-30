Почему на карантине просыпаются расстройства пищевого поведения

"Оставаясь в одиночестве или в кругу семьи, под осуждающим взглядами близких, жертвы расстройств пищевого поведения "день за днем" пытаются преодолеть это испытание", - пишет Le Figaro.

"Проблема карантина состоит в том, что вы не можете представить будущее", - говорит 19-летняя бретонка и бывшая студентка-медик Эмелин, которая в течение полугода страдает от анорексии и булимии. У нее чередуются периоды чистой анорексии, в течение которой она ест мало, и булимии, которую она затем компенсирует рвотой или чрезмерными занятиями спортом.

"(...) Манон тоже с трудом преодолевает период карантина. Несмотря на несколько месяцев терапии, 23-летней студентке из Бастии в настоящий момент не удается остановить свои позывы, - говорится в статье. "В начале карантина у меня не было приступов в течение нескольких дней... а потом я не выдержала. Сейчас я выхожу из десяти дней булимии", - сообщает она.

"(...) Орана, лицеистка из Эпинале, в Вогезах, страдает от анорексии в течение 3 лет, ей трудно выносить поведение своих родителей. "Они часто делятся со мной своими соображениями, вроде того, что "будь осторожна, ты ешь недостаточно". Это тяжело, - вздыхает молодая девушка.- Я часто ем в одиночестве, потому что не люблю видеть, как они заглядывают в мою тарелку".

"Условия карантина меняют отношения между людьми, но они также увеличивают "семейные взаимодействия и, следовательно, риск возникновения напряженности, особенно в периоды приема пищи", - объясняет Корин Бланше, практикующий врач в больнице Maisonde Solenne-Cochin-APHP.

"Такой психологический стресс способен вновь обострить анорексию или булимию. Тем более, что темп жизни на карантине очень отличается от обычного и его ограничения замедляют гиперактивность некоторых пациентов, - отмечает издание. "Обычно я очень организованная: я иду на работу, в полдень иду в спортзал, затем делаю пробежку или иду в бассейн в конце дня. На карантине я поздно ложусь и встаю поздно", - вздыхает Манон.

"(...) Многие семьи запаслись провизией, и булимикам приходится справляться со своим расстройством при наличии такого запаса. Если они едят больше, их больше рвет. И они могут переходить от 1-2 приступов в день к 5-10 ", - дополняет Коринн Бланше.

"Есть также те, кто проводит карантин в одиночестве и кто сталкивается не со своей семьей, а со своим собственным взглядом. Людовику 23 года, он страдает от гиперфагии (форма булимии без компенсаторного поведения). Имея избыточный вес с подросткового возраста и испытывая насмешки, молодой человек "очень быстро понял, что [он должен быть] стройнее". Эту цель трудно достичь, поскольку у него "никогда не было здоровых отношений с едой", и ему было сложно обсуждать эту тему с родителями, потому что те сами страдали ожирением", - передает автор статьи.

"Теперь Людовик устроился на работу и живет отдельно от родителей. "Я привык к тому, что дома мы ели в определенное время. Здесь я с большей легкостью позволил гиперфагии овладеть мной", - признается он. Заходы в расположенный на углу минимаркет участились: "Подобно алкоголику, рыщущему в поисках своей ежедневной бутылки, я иду и покупаю еду в больших количествах".

"К этому следует добавить потерю социальных связей, разрушенных карантином, а отсюда и чувство одиночества, - говорится в статье. "Большинство пациентов с РПП уже и так находятся в социальной изоляции", - объясняет практикующий больничный врач Корин Бланше.

"(...) Утрата контроля, рецидивы, изоляция... В нынешних условиях звонки на номер, позволяющий прослушать информацию об анорексии и булимии, увеличились на 20-30%. В среднем, за полдня поступает от 4 до 5 звонков. Чтобы приспособиться к обстоятельствам, работа горячих линий была продлена на три часа, - отмечает издание. "Обычно две трети запросов поступают от обеспокоенных семей, которые часто живут в регионах, где мало предложений медицинских услуг", - подчеркивает Корин Бланше. Но с самого начала карантина большинство телефонных звонков исходили непосредственно от пациентов. "Чаще это люди, которые живут одни", - говорит практикующий врач. Типология разговоров, которые длятся в два раза дольше обычного, также изменилась: "Запросы на рекомендации уступили место острой необходимости просто быть выслушанными".

"Это подтверждает Даниэль Кастеллотти, президент Национальной федерации ассоциаций, связанных с расстройствами пищевого поведения (FNATCA). "Находясь на карантине, страдающие расстройствами люди понимают, что не могут справиться сами, в частности потому, что их нужно было бы госпитализировать, а это невозможно сделать из-за коронавируса", - добавляет она. С появлением пандемии страх заболеть лишь усиливается. Люди, страдающие от РПП, относятся к группе риска, потому что "их иммунитет нарушен", - считает Корин Бланше.

"(...) Людовик обратился за помощью к врачу, который посоветовал ему лечь в отделение больницы, где лечат ожирение, - пишет Le Figaro. "Там есть госпитализация в дневной стационар и консультации с несколькими специалистами", - говорит он. Но это очень долгий процесс: он подал документы в августе, первый прием ему назначили на 3 апреля. Но последующее врачебное наблюдение, разумеется, отменили из-за эпидемии. Для молодого человека это стало сильным ударом: "Ты только берешься за дело, обеспечиваешь себе средства для достижения успеха, и все проваливается. Это обескураживает".