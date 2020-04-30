Индекс репродукции коронавируса в центре всеобщего внимания

"Пресловутая величина "R0", число вторичных заражений, вызванных больным человеком, будет тщательно отслеживаться. Именно она вызовет либо ужесточение, либо смягчение санитарных мер", - пишет швейцарская газета Le Temps.

"(...) Группа ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Университета Джона Хопкинса в Балтиморе предложила три возможных сценария, основанных на трех индексах репродукции заболевания - известном значении R0, которое соответствует числу людей, которых может заразить больной человек", - отмечает автор статьи Фабьен Губе.

"Ученые сравнили влияние трех возможных "вторых волн" на систему здравоохранения (количество случаев заражения, смертность, госпитализация и интенсивная терапия). Обнародованные в газете Tribune de Genève результаты вызывают страх", - говорится в статье.

"(...) Первый сценарий, установленный исследователями, предполагает R0 1,2. Такие условия могут привести к тому, что к сентябрю появится от 2 млн до 5 млн случаев заболевания, от 31 тыс. до 70 тыс. госпитализаций, от 6 тыс. до 14 тыс. пациентов в интенсивной терапии и от 5 тыс. до 15 тыс. смертей".

"Это тревожные цифры, в то время, как это самый оптимистичный сценарий, - указывает автор. - Последствия будут намного хуже при втором сценарии, который предполагает R0 1,5, что приведет к увеличению диапазона от 15 тыс. до 21 тыс. смертей к середине сентября".

"Наконец, при наихудшем сценарии, исходя из предположения - совершенно нереального - при котором не предпринимается и не соблюдается никаких мер - будет происходить взрывной рост смертей, и в течение смертоносного лета число погибших вырастет с 22 тыс. до 27 тыс. человек".

"Такие оценки вызывают беспокойство, однако подобные цифры вряд ли будут достигнуты. Модель не учитывает принятие ответных мер, предупреждает Джозеф Леметр, один из авторов EPFL: "Это не похоже на метеорологический прогноз, когда вы ничего не можете сделать с погодой: в случае эпидемии люди реагируют на происходящее".

"(...) В настоящее время RO cоставляет 0,6, согласно оценке, предложенной авторами доклада (до карантинных мер этот показатель составлял около 3). "Если значение R0 превысит 1, то эпидемия возобновит экспоненциальный рост, и потребуются меры для сдерживания распространения вируса", - сказал Жак Фелле, профессор EPFL и соавтор доклада.

"К тому же ученый напомнил, что расчет R0 выполняется достоверно с задержкой в две-три недели, связанной с продолжительностью инкубационного периода и временем, необходимым для того, чтобы заболевание иногда приводило к госпитализации. Другими словами, эффект от снятия карантина 11 мая будет заметен лишь в конце месяца, и возврат к более строгим мерам, если они окажутся необходимы, принесет плоды лишь через две или три недели спустя. Танец с вирусом только начинается", - резюмирует Фабьен Губе.