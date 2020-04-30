Испытание на прочность для авторитарных правителей

"Тот, кто правит твердой рукой, может одолеть и коронавирус? В России и Белоруссии вовсе не ясно, справятся ли правители с кризисом", - пишет на страницах немецкого издания Der Spiegel Омид Нурипур, политик из партии "Союз 90/Зеленые".

"Белоруссия по сей день является единственным государством в Европе, где не были введены карантинные меры - несмотря на оправданную критику со стороны соседних государств ЕС Литвы и Латвии. В интервью 3 апреля Лукашенко разъяснил, что, по его мнению, белорусская экономика, крайне зависимая от российского экспорта нефти, просто не может себе позволить ввести карантин".

"Тем не менее многие наблюдатели предполагают, что за беззаботностью Белоруссии кроется другая причина: на 30 августа запланировано проведение президентских выборов, и Лукашенко в шестой раз выдвинет свою кандидатуру на должность президента. В демократическом театре этой авторитарной системы Лукашенко не хотел бы, чтобы ему испортили спектакль. Поэтому Минск активно занимается подготовкой к Параду Победы 9 мая, главному празднику года, когда отмечается победа над фашистской Германией во Второй мировой войне", - говорится в статье.

"По оценке Университета Джонса Хопкинса, в Белоруссии Covid-19 заражено более 13 тыс. человек, как минимум 84 человека умерли. Впрочем, действительное количество случаев заражения неизвестно, широко распространено недоверие к официальным данным - даже среди собственных сторонников Лукашенко. Однако во тьме есть проблеск света, - отмечает политик. - Там, где государство не в состоянии защитить своих граждан, на выручку приходят добровольцы, бизнесмены и активисты. Множество инициативных проектов формируют сознательное отношение к пандемии, запас медицинских товаров и защитной одежды и заботятся об уязвимых группах населения. Кажется, будто в Белоруссии неожиданным образом набирает силу гражданское общество. Это пробуждает надежду на перезагрузку демократического движения страны, которое находится еще на заре своего развития. Это движение однажды уже возникало в тени кризиса здравоохранения - чернобыльской катастрофы в 1986 году".

"Другой идее следует коллега Лукашенко в Москве. Отправив военные самолеты с медицинскими товарами в Италию и в США, Владимир Путин использовал шанс, чтобы поднять свой международный авторитет. В то же время это дало российским государственным СМИ возможность показать, что западная система здравоохранения уступает российской - спорное утверждение. К тому же есть признаки того, что число зараженных в России искусственно занижалось и, возможно, занижается до сих пор", - говорится в статье.

"Однако теперь спектакль Кремля может сорваться. Много времени было потрачено на распространение дезинформации, так что правительство отреагировало на вирус лишь тогда, когда он уже масштабно распространился. В первую неделю апреля количество известных случаев заражения внезапно увеличилось в четыре раза, статистику больше невозможно было замалчивать".

"Перекладывая ответственность на регионы, Кремль рассчитывает на то, что россияне обвинят в ухудшении условий жизни губернаторов регионов", - отмечает Нурипур.

"Чтобы население не голодало, Кремль начал раздавать деньги: всем гражданам, находящимся на самоизоляции, было гарантировано сохранение заработной платы как минимум до 4 мая.(...) Такая щедрость, определенно, связана не с внезапной ориентацией на государство всеобщего благосостояния, а скорее с запланированным изменением конституции, которое должно позволить Путину оставаться в должности президента до 2036 года. 22 апреля россияне должны были - по крайней мере формально - принять решение о будущем режима. Из-за пандемии коронавируса голосование было перенесено на неопределенный срок, из-за чего перезагрузка полномочий Путина пока откладывается. В это время выплата зарплат должна настроить общественное мнение в пользу режима".

"Окажется ли эта стратегия в конечном итоге успешной, покажет время. Даже гарантированный доход не в состоянии компенсировать катастрофическое социально-экономическое неравенство между Москвой и российской глубинкой, обострившееся в последние десятилетия. Коррумпированное государственное управление и бедность проявляются в безнадежной системе здравоохранения, которая в некоторых сельских регионах практически отсутствует. Преимущественно для пожилого населения Covid-19 представляет угрозу для жизни. Эта растущая напряженность будет подрывать нарративы государственных СМИ и может ввергнуть режим Путина в политический кризис", - полагает автор статьи.

"Часто утверждается, что коронавирус играет на руку автократам. (...) Пандемия дает им возможность даже расширить свой контроль. (...) Примеры России и Белоруссии показывают, что это предположение не обязательно верно. Конечно, еще слишком рано делать прогнозы о том, как трудности, которые принесет с собой Covid-19, изменят Россию и Белоруссию, однако два наблюдения кажутся уместными: во-первых, эпидемия заставляет нервничать руководство в Москве и Минске. И, во-вторых, коронакризис запускает в обществе силы, которые они не могут контролировать. Это вызывает у меня вопрос: пошатнет ли эта чрезвычайная ситуация фундамент авторитарных систем?", - пишет Нурипур.