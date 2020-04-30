Средство от изжоги для борьбы с вирусом?

"Это кажется невероятным, однако в истории медицины часто происходило так, что лекарство успешно излечивало болезнь, для которой оно не разрабатывалось изначально. На этот раз речь идет о средстве против изжоги. Случайно, путем наблюдения и кропотливых компьютерных исследований, китайским и американским врачам пришла идея о том, что фамитидин, препарат для желудка, может сдерживать размножение Sars-CoV-2", - сообщает Süddeutsche Zeitung.

"Врачи в Ухане обратили внимание на то, что от инфекции умирал почти каждый пятый пациент старше 80 лет, однако среди больных лучше справлялись с инфекцией китайцы с меньшим достатком. Врачи изучили 6 тыс. больничных карт и увидели неожиданную взаимосвязь: многие пациенты с Covid-19 жаловались на изжогу и рефлюкс. Те, кто принимали против назойливого недуга более дешевый препарат фамотидин, выживали чаще, чем коронавирусные пациенты, принимавшие более дорогие средства, например, омепразол".

Хотя статистическая разница в смертности пациентов, принимавших омепразол (27%), и пациентов, принимавших фамотидин (14%), была незначительной, медик из Гарварда Майкл Каллахан продолжил изучать феномен.

"Совместно с химиками и IT-специалистами Каллахан начал искать молекулярные структуры вируса, с которыми могли бы связаться медикаменты. В центре внимания исследователей оказался фермент, играющий важную роль в репликации вируса, папаин-подобная протеаза (PLpro)".

"Так как точное строение белка вируса еще не известно, команда ученых вывела его из структуры возбудителя SARS, вызвавшего эпидемию в 2003 году, и РНК нового коронавируса. Как сообщает научный журнал Science, с помощью компьютерных моделей ученые протестировали более 2,6 тыс. лекарственных компонентов на предмет того, подходят ли они к предполагаемой структуре вирусного фермента. (...) После тысяч моделирований осталось три кандидата, одним из которых был фамотидин", - говорится в статье.

Сделанные наблюдения и результаты компьютерных исследований убедили медицинскую сеть Northwell Health начать клиническое испытание. В апреле в рамках рандомизированного двойного слепого исследования в лечении 200 пациентов с Covid-19 уже был применен фамотидин, всего исследование должно охватить более 1,1 тыс. пациентов. Пациенты получали лекарство внутривенно, а не перорально, как в случаях с изжогой. Как только лечение пройдут 400 пациентов, планируется опубликовать первые промежуточные результаты, сообщил представитель компании.

"Мы должны быть очень осторожными с поспешными выводами, - говорит Вольф-Дитер Людвиг, издатель независимых рекомендаций немецких врачей и фармацевтов по использованию лекарственных средств. - Для включения препаратов в список потенциальных средств для лечения Covid-19 нам нужны убедительные рандомизированные контролируемые исследования".

"Сегодня почти ежедневно появляются новые неизвестные лекарственные препараты, рассматриваемые в качестве вероятных кандидатов для борьбы с пандемией коронавируса. В отношении расхваливаемого ремдесивира, средства против лихорадки Эбола, все еще отсутствуют убедительные данные, недавно, в связи с серьезными побочными действиями препарата, было прервано и клиническое испытание. Также и в пользу фамотидина пока говорят только некоторые признаки, а не доказательства", - отмечает Süddeutsche Zeitung.