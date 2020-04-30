Путин один дома

"Грустная правда: некоторым правительствам коронавирус пришелся вполне кстати, - пишет немецкое издание Die Tageszeitung. - Строгие ограничения передвижения, комендантский час, запрет демонстраций: есть ли более подходящие меры для того, чтобы - хотя бы на время - устранить неугодных критиков? Если на этот сценарий делал ставку и Владимир Путин, то с этой недели стало ясно: российский президент, который и в обычное время пресекает на корню любое проявление недовольства, просчитался".

"Ведь в стране, точнее в российских домах, формируется протест, привлекающий аудиторию через интернет. При этом спектр требований, а также то обстоятельство, что эта первая совместная онлайн-акция не ограничивается Москвой и Санкт-Петербургом, весьма отчетливо показывает: причиной протестов является не только масштабное ограничение основных прав, оправданием для которого теперь становится борьба с эпидемией. Как минимум такой же вес имеет и страх многих людей перед растущими в связи с коронакризисом социальными противоречиями", - отмечает журналистка Барбара Эртель.

"Скептики могут возразить, что инициировали эту акцию все те же лица - оппозиционные политики, неугодные деятели искусства и ученые. Однако в этом возражении упускается из виду один решающий момент: подавляющему большинству россиян может быть все равно, когда оппозиционеров избивают на демонстрациях против фальсифицированных выборов и на годы отправляют в тюрьму".

"Но теперь речь идет о простом выживании - миллионов людей. И здесь, как известно, не до шуток. Стоит вспомнить лишь пенсионную реформу два года назад, которую правительству после протестов пришлось частично отозвать. Возможно, об этом стоит вспомнить Путину. Его рейтинг давно не был таким низким. И он продолжает падать", - указывает издание.