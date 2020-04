30 апреля 2020 г. Марк Мэйрмонт | The Wall Street Journal США закупили еще 100 тыс. похоронных мешков, готовясь к худшему в связи с пандемией коронавируса "Правительство США заказало еще 100 тыс. похоронных мешков для жертв Covid-19, готовясь, по словам чиновников, к "наихудшему сценарию". Этот гигантский заказ "мешков для трупов" был сделан на прошлой неделе на фоне того, как 58 тыс. американцев скончались от Covid-19, по данным Университета Джона Хопкинса", - сообщает The Wall Street Journal. "Президент Трамп в понедельник заявил, что ожидает, что пандемия может унести от 60 до 70 тыс. жизней в США. В то же время некоторые губернаторы штатов начали открывать предприятия, ссылаясь на обнадеживающие тенденции снижения уровня заболеваемости", - напоминает издание. "Заказ на 100 тыс. похоронных мешков стоимостью 5,1 млн долларов был сделан 21 апреля Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), о чем свидетельствует база данных подрядных заказов. Поставщик, небольшая калифорнийская компания, должна доставить пакеты к 4 мая (...)", - говорится в статье. "Пресс-секретарь FEMA пояснила, что с самого начала мер реагирования агентство сосредоточилось на "наихудшем из возможных национальных сценариев". "Чтобы удовлетворить спрос в соответствии с моделями наихудшего сценария, FEMA инициировала широкий спектр закупочных контрактов, чтобы увеличить имеющиеся запасы и произвести больше похоронных мешков для будущих потребностей, если они понадобятся", - сказала она. "Министерство обороны США ранее в этом месяце сообщило, что FEMA попросило предоставить 100 тыс. похоронных мешков для гражданского использования, сообщило агентство Bloomberg News, и нова я закупка не входит в это количество", - указывает издание. (...) В написании статьи приняла участие Рейчел Леви Источник: The Wall Street Journal