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30 апреля 2020 г.
30 апреля 2020 г.

Марк Мэйрмонт | The Wall Street Journal

США закупили еще 100 тыс. похоронных мешков, готовясь к худшему в связи с пандемией коронавируса

"Правительство США заказало еще 100 тыс. похоронных мешков для жертв Covid-19, готовясь, по словам чиновников, к "наихудшему сценарию". Этот гигантский заказ "мешков для трупов" был сделан на прошлой неделе на фоне того, как 58 тыс. американцев скончались от Covid-19, по данным Университета Джона Хопкинса", - сообщает The Wall Street Journal.

"Президент Трамп в понедельник заявил, что ожидает, что пандемия может унести от 60 до 70 тыс. жизней в США. В то же время некоторые губернаторы штатов начали открывать предприятия, ссылаясь на обнадеживающие тенденции снижения уровня заболеваемости", - напоминает издание.

"Заказ на 100 тыс. похоронных мешков стоимостью 5,1 млн долларов был сделан 21 апреля Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), о чем свидетельствует база данных подрядных заказов. Поставщик, небольшая калифорнийская компания, должна доставить пакеты к 4 мая (...)", - говорится в статье.

"Пресс-секретарь FEMA пояснила, что с самого начала мер реагирования агентство сосредоточилось на "наихудшем из возможных национальных сценариев". "Чтобы удовлетворить спрос в соответствии с моделями наихудшего сценария, FEMA инициировала широкий спектр закупочных контрактов, чтобы увеличить имеющиеся запасы и произвести больше похоронных мешков для будущих потребностей, если они понадобятся", - сказала она.

"Министерство обороны США ранее в этом месяце сообщило, что FEMA попросило предоставить 100 тыс. похоронных мешков для гражданского использования, сообщило агентство Bloomberg News, и нова я закупка не входит в это количество", - указывает издание. (...)

В написании статьи приняла участие Рейчел Леви

Источник: The Wall Street Journal


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