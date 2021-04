30 апреля 2021 г. Генри Фой | Financial Times Дипломатические высылки сокращают влияние России в Восточной Европе "Построенное в 1950-х годах как памятник братским отношениям между Москвой и Прагой, огромное и внушительное чешское посольство в самом центре российской столицы было рассчитано на множество сотрудников. Сегодня его пять аккредитованных дипломатов могут владеть тремя этажами комплекса каждый. Персонал посольства стал одной из крупнейших жертв дипломатической войны между Россией и западными странами, в ходе которой 152 должностных лица из российских посольств за рубежом или иностранных посольств в Москве лишились аккредитации", - пишет Financial Times. "Большая часть высылок затрагивает страны Восточной Европы, исторически связанные с Россией, от Прибалтики до Болгарии, что подчеркивает как плачевное состояние связей региона с Москвой, так и сложность восстановления отношений для тех дипломатов, кто остался", - говорится в статье. "Это не буря в стакане воды. То, что мы наблюдаем - это конец эпохи присутствия России в ее бывших советских сателлитах", - отмечает Максим Саморуков, научный сотрудник Московского центра Карнеги. "В течение десятилетий и даже после холодной войны Москва имела хорошее присутствие и влияние в этих странах благодаря наследию Варшавского договора, - добавляет он. - Это серьезно подрывает отношения России там. Эта потеря значительна". (...) "Воздействие будет наиболее ощутимым в Центральной и Восточной Европе. Бывшие члены СССР, такие как Латвия, Эстония, Литва и Украина, и бывшие союзники по Варшавскому договору, такие как Польша, Чехия и Болгария, после 1991 года рассматривались Москвой как важные европейские партнеры. Даже после того, как многие из этих государств присоединились к ЕС и НАТО, прочные энергетические связи, такие как газопроводы и долгосрочные контракты на поставку нефти и газа, трансграничные промышленные инвестиции и большое количество экспатриантов, означали, что присутствие России там чрезмерно велико. Но влияние Москвы неуклонно ослабевало с тех пор, как отношения с Брюсселем и Вашингтоном начали ухудшаться после войны России с Грузией в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году. И изгнание по типу "око за око" в этом месяце заставляет предположить, что ни одна из сторон не питает надежд на изменение ситуации", - пишет автор публикации Генри Фой. "Андрюс Турса, аналитик по Центральной и Восточной Европе в Teneo, консалтинговой компании по вопросам рисков, считает, что эти потрясения "запятнают репутацию России" в регионе. "Это может привести к тому, что правительства [Центральной и Восточной Европы] еще больше сократят свое сотрудничество с Россией в стратегических секторах и областях, чувствительных для безопасности". "Мы хотим поддержать чехов. Мы считаем, что если они пошли на такой решительный шаг, значит, они знают, что делают. К черту этих русских, решили они", - сказал чиновник из страны, выславшей российских дипломатов. "И теперь у нас есть это большое здание в Москве, а персонала нет!" "Здесь, в Центральной Европе, геополитический вопрос и вопрос о том, куда мы относимся - это такая огромная проблема, - добавил он. - Это призыв к западу, к Америке. Россия - это инструмент. Высылка российских дипломатов - это способ показать: "Смотрите, мы с вами". (...) "Российские посольства в таких городах, как Варшава и Прага, наследие Варшавского договора, представляют собой огромные дворцы, которые затмевают многие здания местных органов власти. До недавней высылки посольство России в Праге было крупнейшей иностранной миссией в городе по численности персонала, и чешская разведка уже давно обвиняла посольство в укрывательстве крупной шпионской сети", - говорится в статье. "Чешская дипломатия и, откровенно говоря, вся европейская и трансатлантическая среда всегда нервничали по поводу количества российских дипломатов в Праге, и это была возможность избавиться от них", - заявил Михаль Коран, президент исследовательского института Global Arena в Праге. "Эти последние недели были посвящены разоблачению России, - добавил он. - Принятые решения очистят стол с точки зрения дипломатических отношений, и в перспективе я не вижу жизнеспособной повестки". Источник: Financial Times