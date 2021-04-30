Энергетическая трансформация: вся экономическая модель России под угрозой?

"Россия и Германия хотят тесно сотрудничать по водороду, топливу будущего, но для этого необходимо преодолеть четыре препятствия", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Зеленый, голубой, желтый или бирюзовый - будущее России как поставщика сырья зависит от этой игры цветов, которой обозначаются разные способы получения водорода. Большая страна хочет протолкнуть на рынок прежде всего водород, производимый при помощи атомной электроэнергии (на техническом жаргоне называемый "желтым" водородом) или природного газа (в зависимости от типа производства "голубой" или "бирюзовый"), - поясняет журналист Матиас Брюггманн.

"Но Европейский Союз (ЕС), который хочет стать климатически нейтральным к 2050 году, настаивает на "зеленом" водороде, производимом с использованием электроэнергии из возобновляемых источников. Поэтому России, которая до сих пор получает половину своих государственных доходов от экспорта нефти, газа и угля, грозит потеря прежней экономической модели", - указывает издание.

"Таким был посыл российско-германской сырьевой конференции, которая прошла в Лейпциге в четверг. Высокопоставленные представители правительств обсуждали будущее германо-российского энергетического партнерства. При этом обозначились четыре препятствия, которые Россия должна преодолеть, чтобы остаться крупнейшим в мире экспортером энергоносителей", - говорится в публикации.

Первое препятствие: способ получения водорода

"Природный газ в качестве переходной технологии еще будет необходим нам в течение нескольких лет, в ближайшие несколько лет даже в несколько большей степени", - сказал министр экономики Германии Петер Альтмайер. Но, обращаясь к представителям российского правительства, политик из партии ХДС добавил: "На другом конце моста - возобновляемые источники энергии и "зеленый" водород". Прежде всего водород, произведенный с использованием ядерной энергии, будет "совершенно неприемлем" для Германии, сказал он".

"Ему возразил отвечающий за энергетическую политику российский вице-премьер Александр Новак, заявивший, что Европа "не должна допустить энергетического коллапса". (...) Россия, по его словам, может предложить чистые технологии для ископаемых видов топлива. Согласно российским данным, энергобаланс России уже сегодня на 40% состоит из "чистой" энергии, но сюда относятся также атомная и гидроэнергетика. Поэтому Москва делает ставку на "голубой", "бирюзовый" и "желтый" водород".

Второе препятствие: политическая конфронтация

Лидерству России в производстве водорода препятствует и "стремительно ухудшающиеся отношения между Россией и ЕС", указывает автор статьи. "В настоящее время они отмечены почти ежедневными новыми взаимными высылками дипломатов, шпионскими скандалами и "дамокловым мечом санкций", сказал Андрей Гурьев, генеральный директор компании "ФосАгро", одного из крупнейших в мире производителей удобрений".

"Не называя по имени лидера российской оппозиции Алексея Навального, который был отравлен сотрудниками российской спецслужбы и приговорен к многолетнему тюремному заключению, Альтмайер также отметил, что "в гуманитарных вопросах произошли инциденты, затрудняющие решение имеющихся проблем".

"То, что Германия и ЕС "не позднее 2050 года перестанут покупать ископаемое топливо, может иметь значительные последствия для политики безопасности". На это также указал Михаэль Клор-Берхтольд, глава департамента по экономическим вопросам и устойчивому развитию министерства иностранных дел ФРГ".

"Российская сторона со всей серьезностью относится к "геополитическим рискам", сказал Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского горного университета, к мнению которого прислушиваются, ведь он был научным руководителем президента Владимира Путина. "Недоверие растет, и мы не должны об этом молчать", - указал он. Ответственность за это несет, по его мнению, западный "военно-промышленный комплекс".

Третье препятствие: новая климатическая политика Европы

"Несколько менее воинственным является другой повод для возможной конфронтации между Россией и ЕС: предложенный Брюсселем пограничный углеродный налог (CBAM). Согласно ему, иностранные экспортеры должны будут платить аналогичные сборы за выбросы CO2 в виде налога на свои товары при их импорте в ЕС, как и европейские производители платят за выбросы CO2 на своем производстве".

"Между тем, у Маркуса Эдерера, посла ЕС в Москве, сложилось "впечатление, что некоторые российские политики ведут более ожесточенную борьбу с CBAM, чем с изменением климата", - передает издание.

Четвертое препятствие: российское господство на рынке

"Выйдет ли Россия на рынок ЕС с соответствующим образом сертифицированным водородом, вызывает сомнения и по другой причине: "В странах ЕС некоторые очень заинтересованы в том, чтобы не заменять существующую газовую зависимость от России водородной зависимостью", - сказала Карен Питтель, руководительница Центра энергетики, климата и ресурсов при мюнхенском Институте экономических исследований IFO. Эксперт по климату назвала цель России по сокращению выбросов CO2 всего на 30% к 2030 году "не особенно амбициозной".

"У России есть только два больших шанса: по словам Питтель, Германия не примет водород, если он будет производиться на атомной энергии. Но у такого водорода, а также у водорода, произведенного из природного газа (H2), есть "другие возможности экспорта, поскольку другие страны, в отличие от ЕС, не полагаются исключительно на "зеленый" H2".

"Это подчеркивают и российские представители, ожидающие, что развивающиеся страны не смогут делать ставку на более дорогой "зеленый" водород. Кроме того, как отметил Клаус-Дитер Маубах, генеральный директор энергетической компании Uniper, у России есть конкурентное преимущество и в другой области: это "огромные запасы пресной воды, что немаловажно для производства H2", - передает Handelsblatt.