Роль варианта B.1.617 в санитарной катастрофе Covid-19 в Индии остается неопределенной

"(...) Стремясь скрыть свою неспособность предвидеть вторую волну Covid-19, индийское правительство Моди делает козла отпущения из варианта B.1.617, однако до сих пор не доказано то, какую роль играет этот штамм в нынешней санитарной катастрофе в Индии", - пишет корреспондент Le Monde в Бомбее Гийом Делакруа.

"Доступные данные по-прежнему очень ограничены, его потенциал передачи невозможно оценить, но совершенно очевидно, что B.1.617 распространяется быстрее, чем другие ранее существовавшие варианты", - утверждает один из генетиков, работающих на государство, Партха Маджумдер из индийского Национального института биомедицинской геномики.

"Такая точка зрения оспаривается многими эпидемиологами: если бы индийский вариант был более заразным, чем другие, то, по их мнению, вторая волна Covid-19 набрала бы силу уже в ноябре, поскольку первая идентификация этого варианта произошла 5 октября 2020 года в городе Нагпур", - говорится в статье.

"Вторая волна не связана с появлением B.1.617. Этот вариант может быть более заразным, чем другие варианты, но он определенно менее заразный, чем английский вариант", - поясняет генетик Ракеш Мишра, директор Центра клеточной и молекулярной биологии в Хайдарабаде.

"(...) Что касается летальности индийского варианта, то она остается еще большой неизвестной, - указывает автор статьи. "Сейчас в Индии люди умирают не от Covid, а от нехватки кислорода в больницах", - отмечает доктор Мишра, который не видит "ничего особенного" в симптомах, вызванных B.1.617: "Они очень похожи на те, которые вызваны другими вариантами, а также на те, которые наблюдались во время первой волны в 2020 году".

"Кроме того, этот вариант не проявляет резистентности к используемым в Индии вакцинам. 23 апреля лаборатория доктора Мишры, являющаяся одним из десяти учреждений по секвенированию генома, которым правительство поручило отслеживать эволюцию вариантов SARS-CoV-2, после "предварительных" результатов объявила, что вакцина AstraZeneca дает эффективную защиту от данного варианта", - пишет Le Monde.

"Эта мутация также не показала устойчивости к антителам, взятым у пациентов, которые уже заразились Covid-19. Аналогичные результаты были получены в отношении вакцины Covaxin, которую выпускает индийская компания Bharat Biotech", - резюмирует Гийом Делакруа.