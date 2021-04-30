Гитарист Rammstein шокирован приговором соратнику Навального

"Критика Кремля Андрея Боровикова отправляют в колонию - якобы за то, что он распространил клип Rammstein. Теперь ситуацию прокомментировал гитарист группы", - передает немецкий журнал Der Spiegel.

В четверг соратник Алексея Навального Андрей Боровиков был приговорен к 2,5 годам колонии за публикацию клипа, содержавшего порнографические сцены, сообщает издание. "В качестве обоснования приводится то, что в 2014 году он разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видеоклип немецкой группы на песню "Pussy". После публикации видео вызвало скандал. Группа Rammstein никак не комментировала уже давно идущий процесс против Боровикова, а несколько запросов Der Spiegel менеджмент группы оставлял без ответов", - говорится в статье.

"Теперь гитарист группы Рихард Круспе поделился в Instagram, что он "шокирован" суровостью приговора. "Я очень сожалею, что Андрей Боровиков был приговорен за это к тюремному заключению, - написал Круспе в посте в своем личном аккаунте. - Группа Rammstein всегда отстаивала свободу творчества как основное право всех людей".

"При этом на официальных каналах группы по-прежнему нет никаких комментариев по поводу суда над Боровиковым. Недавно оппозиционер выразил разочарование по поводу отсутствия поддержки со стороны группы", - отмечает издание.

"По словам Боровикова, в прошлом Алексей Навальный также обращался к руководству группы. "Но никакой обратной связи не было. Это печально и очень разочаровывает, особенно в отношении группы, которая сделала себе имя на скандалах", - сказал он".

"В последний раз Боровиков говорил, что, по его мнению, молчание группы связано с финансовыми интересами. Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн часто бывает в России, (...) а недавно он и вовсе опубликовал песню, полностью исполненную на русском языке".

"Тем временем российские власти продолжают преследовать соратников Навального. Спецслужба ФСБ арестовала известного адвоката Ивана Павлова в гостиничном номере в Москве, сообщили его коллеги. (...) По словам его коллег, адвокат обвиняется в обнародовании новых расследований в отношении своих подзащитных. В четверг стало известно, что против Навального и его соратников готовится новое уголовное дело. Лидер оппозиции и его команда критикуют действия судебной власти, называя их политически мотивированными и направленными на то, чтобы заставить замолчать инакомыслящих", - пишет Der Spiegel.