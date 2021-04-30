Как Путин открывает для себя защиту окружающей среды

"В Сибири горит лес, в Москве президент говорит о проблеме упаковок и ответственности предпринимателей. В вопросе изменения климата позиция Путина остается туманной - потому что в потеплении погоды Кремль видит для себя и шансы", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В Сибири снова начинается сезон лесных пожаров. Уже в прошлом году из-за сильной жары выгорело больше площадей, чем обычно, и было выброшено в атмосферу еще больше углекислого газа, чем в предыдущие годы. Метеорологи уже предупреждают, что и это лето будет жарче и суше, чем обычно", - передает журналистка Зильке Бигалке.

"Пожары - это не всегда плохо; они помогают лесам обновляться, - отмечает издание. - К тому же часто они бушуют вдали от населенных пунктов, их не тушат и не учитывают в статистике. Но именно в Сибири потепление погоды вызывает все больше проблем, которые все труднее игнорировать. Большие обугленные площади обнажают сибирскую вечную мерзлоту, льды тают быстрее, а вслед за пожаром идут наводнения. По данным метеослужбы, за последние 25 лет число подобных стихийных бедствий в России увеличилось в два раза".

"Поэтому и Владимир Путин сейчас все чаще говорит об экологии и климатических проблемах, в своем обращении к нации на прошлой неделе он уделил этому заметно много времени. Он говорил о выбросах парниковых газов, проблеме упаковки, ответственности предпринимателей. "Получил прибыль за счет природы - убери за собой", - сказал президент".

"Президент, вероятно, также в курсе опросов. По данным опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения "Левада-Центр"*, 48%, самая большая группа респондентов, считают загрязнение окружающей среды самой опасной из всех глобальных угроз. Лишь после нее следуют международный терроризм и войны", - передает издание.

"Позиция Путина в отношении изменения климата более расплывчата. В потеплении климата Кремль также видит и шансы, например, для сельского хозяйства, и там, где таяние льдов открывает доступ к морским путям и полезным ископаемым. Президент неохотно комментирует причины потепления. Экономика России в значительной степени зависит от нефти и природного газа. Именно из-за этой отрасли страна занимает четвертое место в мире по выбросам CO2 после Китая, США и Индии. Во время своего первого президентского срока Путин еще шутил, что 2-3 градуса не повредят - "меньше шубы будем носить". Два года назад он сказал, что от ветряных электростанций погибают птицы, а черви вылезают из земли - "это не шутки", сказал он. Всего год назад Путин заявил, что никто не знает причин глобального изменения климата".

"На прошлой неделе президент пообещал, что в ближайшие 30 лет выбросы CO2 в России должны быть ниже, чем в Европейском Союзе. Сомнительное обещание, - отмечает Süddeutsche, - ведь Россия с ее гораздо меньшей экономикой и населением, составляющим лишь третью часть населения ЕС, уже сегодня выделяет меньше загрязняющих веществ, чем 27 стран-членов ЕС вместе взятые. Цель Москвы по сокращению выбросов в атмосферу на треть к 2030 году также носит скорее символический характер. Потому что показатели сравниваются с 1990 годом, когда значительная часть советской тяжелой промышленности потерпела крах в результате распада Советского Союза. Только за счет этого выбросы сократились настолько, что Россия уже сегодня достигла своей цели на 2030 год".

"Алексей Кокорин, эксперт по климату из WWF, тем не менее, доволен тем, что Путин публично призывает к введению новых правил для компаний. Законопроект о сокращении выбросов уже прошел первое чтение в Госдуме. Правда, мощное промышленное лобби значительно смягчило его, не допустив введения индивидуальных квот и системы торговли выбросами. "Это минимум того, что нам нужно, но для России это лучше, чем ничего", - говорит Кокорин. Эксперт по климату считает важным, что президент лично привлекает внимание к этой проблеме", - передает Süddeutsche Zeitung.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента