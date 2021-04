30 апреля 2021 г. Нерис Эстбери, Кармн Пирнас, Мин Гао | The Conversation Тяжелое течение Covid у молодежи, в основном, объясняется ожирением, утверждают ученые "С самого начала пандемии было ясно, что у некоторых людей, инфицированных коронавирусом, течение заболевания более тяжелое, что увеличивает их шансы на госпитализацию, поступление в отделение интенсивной терапии или смерть. На то, как наш организм реагирует на вирус, могут влиять возрастное ослабление иммунной системы и хронические заболевания. (...) Также факторами риска тяжелых исходов Covid оказались этническая принадлежность, пол и ожирение. С возрастом, полом или этнической принадлежностью мы, конечно, ничего поделать не можем. Однако в отношении избыточного веса мы можем что-то предпринять", - пишут в журнале The Conversation исследователи Оксфордского университета Нерис Эстбери, Кармн Пирнас и Мин Гао. "(...) В ранних исследованиях сообщалось, что гораздо больше людей с избыточным весом или ожирением поступали в отделения интенсивной терапии и нуждались в ИВЛ, чем людей без избыточного веса или ожирения (...)/ В исследовании, опубликованном в прошлом году в журнале Nature, сообщалось, что ожирение значительно увеличивает риск смерти, связанной с Covid. У людей с самым высоким индексом массы тела - ИМТ - (более 40) риск смерти от Covid был на 92% выше, чем у людей со здоровым ИМТ (18,5-25)", - говорится в статье. (...) "Используя анонимные медицинские данные о почти 7 млн человек в возрасте 20-99 лет в Англии, мы изучили риск тяжелой формы Covid во всем диапазоне ИМТ, - пишут ученые. - Из 6 910 695 человек, вес которых был зафиксирован, 13 503 были госпитализированы с Covid, 1 602 нуждались в лечении в отделении интенсивной терапии и 5479 умерли от Covid во время первой волны в Великобритании (январь-май 2020 года). Большинство этих людей были старше 60 лет (72% госпитализаций, 56% госпитализаций и 93% смертей)". "Мы обнаружили, что самый низкий риск был у людей с ИМТ 23, а далее риск возрастал линейно - с каждым пунктом увеличения ИМТ риск госпитализации повышался на 5% выше риск госпитализации, риск попадания в отделение интенсивной терапии - на 10% и риск смерти на 4%", - сообщают авторы исследования. "В нашем анализе учитывались несколько факторов, которые могут повлиять на риск, такие как возраст, пол, этническая принадлежность и имеющиеся заболевания, включая диабет 2 типа. Люди с ИМТ менее 23, включая людей с недостаточным весом (ИМТ ниже 18,5), также подвергались риску госпитализации и смерти в связи с Covid. Это может быть связано со слабостью, ассоциируемой с низкой массой тела", - сообщают они. "Примечательно, что влияние лишнего веса на риск развития тяжелой формы Covid было наибольшим у молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет и снижалось после 60 лет. Избыточный вес очень мало влиял на риск тяжелого течения Covid у людей в возрасте старше 80 лет", - констатируют исследователи. "Повышение риска госпитализации на единицу ИМТ для лиц в возрасте 20-39 лет составляет 9%; для 40-59 лет - 8%; для 60-79 лет - 4%; и 1% для людей в возрасте 80-99 лет. Повышение риска смерти на единицу ИМТ для лиц в возрасте 20-39 лет составляет 17%; для 40-59 лет - 13%; для 60-79 лет - 3%; и 0% для людей в возрасте 80-99 лет". "Люди более молодого возраста, как правило, переносили Covid в гораздо менее тяжелой форме и вероятность их смерти была ниже, чем у людей старшего возраста. Тем не менее, молодые люди с ИМТ 30 имели гораздо более высокий риск тяжелой формы Covid, чем их сверстники со здоровым весом", - говорится в публикации. "Хотя в этом исследовании мы не отслеживали, может ли похудение снизить эти риски, вполне вероятно, что избавление от лишнего веса может внести вклад в уменьшение риска развития тяжелой формы Covid", - подчеркивают британские ученые. (...) Источник: The Conversation