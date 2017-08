30 августа 2017 г. Бетси Вудрафф, Кэти Завадски и Бен Коллинз | The Daily Beast Приятель Трампа купил IAmAF**got.Com и VaginaBoy.Com, а затем эти сайты атаковали их общего врага "Документы, преданные огласке на этой неделе, демонстрируют, насколько далеко готов зайти Феликс Сатер, ранее судимый за опасное уголовное преступление бывший советник Trump Organization, чтобы помочь своему былому деловому партнеру - президенту Дональду Трампу", - утверждает The Daily Beast. "В электронных письмах, которые в понедельник опубликовала The New York Times, Сатер в 2015 году хвастался поверенному президента, что при содействии Кремля "наш мальчик может стать президентом США, и мы можем это организовать", - отмечают журналисты Бетси Вудрафф, Кэти Завадски и Бен Коллинз. "Теперь же, если изучить историю Сатера в интернете и в судах, выясняется, как далеко он готов зайти, чтобы нанести ущерб человеку, который является общим врагом для него и Трампа. Сатер зарегистрировал на свою электронную почту и на адрес офиса сайты, в том числе IAmAFaggot.com, IAmADirtbag.com, несколько вариаций наименований FecalBoy.com и FecalMatter.info, CuntMan.net, Blackmailer.net, VaginaBoy.com, а также десятки других грубых доменных имен", - говорится в статье. "В то время, когда эти сайты были зарегистрированы на Сатера, некоторые из них атаковали Джоди Крисса, бывшего делового партнера Сатера", - пишут авторы, поясняя, что Сатер и Крисс вместе работали в американской девелоперской компании Bayrock, штаб-квартира которой находилась в "Башне Трампа". Позднее Крисс ушел из Bayrock и подал на нее в суд. "Первоначально Крисс подал в суд и на Трампа", - говорится в статье. Итак, сайты, зарегистрированные на электронную почту и адрес офиса Сатера, атаковали Крисса в отместку за его иск к родственникам Трампа и другим ответчикам, пишут авторы, ссылаясь на материалы сайта DomainTools, отслеживающего регистрацию доменных имен. Однако поверенный Сатера Роберт Вулф написал в The Daily Beast: "Сатер не владеет этими сайтами и не связан с ними. Публикация противоположных утверждений - это клевета и безрассудное пренебрежение истиной". "Ваша информация совершенно ложна и неточна", - добавил он, никак не обосновав свои утверждения. Издание замечает: "Многие сайты Сатера, направленные против Крисса, были удалены, но оставшиеся сайты, в том числе EastRiverPartners.org, все еще перенаправляют пользователей на длинную статью с резкой критикой Крисса, владельца агентства недвижимости East River Partners". "По заархивированным версиям других сайтов Сатера, в том числе IAmAFaggot.com, видно, что они когда-то содержали, как минимум, часть той же информации", - говорится в статье. В 2013 году Крисс подал в штате Нью-Йорк иск, требуя 1 млрд долларов от Bayrock, Дональда Трампа, его дочери Иванки Трамп и многих других лиц за то, что они якобы скрыли тот факт, что в 1998 году Сатер был признан виновным в вымогательстве. "Спустя три недели имена членов семьи Трамп были вычеркнуты из иска", - пишут авторы. По сообщению Bloomberg, тяжба с участием Крисса и Сатера продолжается. Трамп долгое время пытался публично дистанцироваться от Сатера. Издание характеризует Сатера так: "судимый опасный преступник" и "друг детства Майкла Коэна". Коэн долгое время был вице-президентом Trump Organization, а теперь является личным поверенным Трампа. "Утром в понедельник конгрессмены, проводящие расследование, получили электронные письма Коэна и Сатера, связанные с попытками России вмешаться в выборы 2016 года", - говорится в статье. Выдержки из некоторых писем вскоре просочились в американскую прессу. По мнению авторов, письма указывают, что Сатер и его знакомые сотрудничали с могущественными россиянами намного теснее, чем было известно раньше. "Наш мальчик может стать президентом США, и мы можем это организовать", - написал Сатер Коэну в ноябре 2015 года, если верить публикации в The New York Times. Сатер также написал, что привлечет "Путина к этой программе, и мы добьемся избрания Дональда. (...) Я добьюсь, чтобы вся команда Путина вошла в долю по этому делу, я буду управлять этим процессом". Издание утверждает: "Спустя несколько месяцев Коэн попросил официальных представителей Путина помочь с ускорением строительства Trump Tower Moscow - проекта, который так и не был осуществлен". Авторы ссылаются на публикацию в The Washington Post и сообщают, что это было в январе 2016 года, когда Трамп лидировал среди кандидатов в президенты от Республиканской партии (см. Руководящий сотрудник Trump Organization обратился к помощнику Путина за помощью в деловом соглашении). "По данным Bloomberg, Коэн сообщил Конгрессу, что во время избирательной кампании обсуждал возможность строительства Trump Tower Moscow с самим Трампом", - говорится в статье. К тому времени Сатер уже вел войну с Криссом, отмечает издание. Источник: The Daily Beast