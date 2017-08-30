Неудача операции "Шакал", из-за которой будущий вдохновитель барселонского теракта остался на свободе

В январе 2006 года газеты объявили об аресте 20 джихадистов, основная база которых находилась в испанском городе Виланова-и-ла-Желтру, а в 2011 году Верховный суд шумно опроверг эту версию, оставив всех арестованных на свободе, пишут журналисты El Mundo Кико Альседо и Пабло Эрраис. Тогда имя второстепенного фигуранта, которым следствие почти не занималось, прошло незамеченным, но "спустя долгое время, в 2017-м, Абдельбаки эс-Сатти достиг своей цели - привел джихад в Барселону: 16 человек погибли, 150 ранены", говорится в статье.

Авторы объясняют срыв операции "Шакал" нагромождением несогласованных действий, поспешных шагов и ошибок. В результате "все члены предполагаемой ячейки остались на свободе, а Эс-Сатти (предполагаемый подмастерье мясника Мохамеда Мрабета, который был основным подозреваемым по тому делу) остался без должного внимания", - говорится в статье.

Что же пошло не так с "Шакалом"?

1. "Плохая координация действий между правоохранительными органами. Полиция и Гражданская гвардия начали расследования в 2005 году вроде бы сообща, но по отдельности", - пишут авторы. Они приводят слова неназванного адвоката одного из задержанных: "Оба ведомства очень спешили довести дело до суда и получить благодарность за поимку преступников. Конечно, если бы они чуть-чуть притормозили, им, возможно, удалось бы получить твердые доказательства, но они торопились. А при таком расследовании от спешки только вред". В одном из рапортов говорится: "Сотрудникам нашего участка не удалось задержать пять вышеупомянутых лиц - этому воспрепятствовала Гражданская гвардия" (которая сама их и задержала).

2. "Безуспешная прослушка": в сентябре 2005 года полиция попросила суд разрешить прослушивать телефон Эс-Сатти, ссылаясь на то, что этот человек может быть "посредником при логистической поддержке" терроризма. Через месяц полиция попросила суд отозвать разрешение, сославшись на то, что "важную информацию" получить не удалось, а Эс-Сатти, видимо, пользуется другим телефонным номером. На этом все и кончилось. Авторы поясняют, что Эс-Сатти не был в числе основных подозреваемых.

3. "Бесполезные показания". Обвиняемый Омар Будаме утверждал, что Эс-Сатти, который в то время был имамом в Виланове, часто присутствовал на собраниях, где призывали к джихаду, а также жил в одном доме с Белгасемом Беллилем - смертником, который убил себя и 19 итальянских военных в Ираке. Однако судья так и не предъявил Эс-Сатти никаких обвинений, говорится в статье.

4. В итоге Национальная коллегия Испании признала девять фигурантов дела виновными в терроризме, но в 2011 году Верховный суд Испании отменил это решение, сославшись на "недействительность и полную неэффективность собранных доказательств", а также на то, что аргументы были "расплывчатые, неточные и явно умозрительные" и т.п.