30 августа 2017 г. Макс Седдон | Financial Times Российские власти вмешались, чтобы предотвратить крах банка "Открытие" "Во вторник ЦБ РФ вмешался, чтобы спасти "Открытие" от паники среди вкладчиков. Это одна из крупнейших в истории России операций по спасению банков", - пишет в Financial Times корреспондент Макс Седдон. "Крах "Открытия" - первый случай, когда на грани банкротства оказался один из российских банков, входящих в десятку "системно важных", - отмечает издание. ЦБ будет управлять "Открытием" около года, а затем назначит новое руководство банка. "Три высокопоставленных сотрудника государственных банков сказали в интервью нашей газете, что в балансе "Открытия" была "дыра", сопоставимая с той, которая была выявлена в балансе Банка Москвы в 2011 году и потребовала антикризисной помощи в размере 14 млрд долларов", - сообщает издание. "ЦБ заявил, что планирует сделаться "основным инвестором" "Открытия", используя государственные средства. По вкладчикам эта спасательная операция никоим образом не ударит", - говорится в статье. По данным издания, руководство и акционеры "Открытия" сотрудничают с регуляторами. "ЦБ уже выдал "Открытию" 330 млрд рублей по сделкам РЕПО и открыл ему срочную линию беззалогового кредита в последние недели", - пишет автор, ссылаясь на заявления "Открытия" и информированные источники. "Они уже так много заняли, что структурный баланс, вероятно, пошел вразнос. Финансирование такое дорогое и масштабное, что очень трудно сохранить рентабельность", - говорит аналитик Александр Данилов (Fitch Ratings). "Спасательная операция - признак краха, который оказался таким же примечательным и стремительным, как взлет "Открытия", - замечает издание. Источник: Financial Times