30 августа 2017 г. Генри Макдональд | The Guardian Прибыльная изгородь: место съемки "Игры престолов" порождает бизнес-империю "Когда Стивен Грэй заметил фанатов "Игры престолов" в шлемах с фонариками, пробирающихся темной зимней ночью по дороге, известной как Темные Изгороди, этот североирландский бизнесмен понял, что надо купить отель и гольф-курорт, куда она ведет", - рассказывает Генри Макдональд в The Guardian. Эта общественная дорога, обсаженная в XVIII веке 150 буками, предстала в виде Королевского тракта в сериале "Игра престолов" и сделалась магнитом для туристов со всего мира. "В тот момент я понял, что у отеля и окружающих земель есть потенциал, чтобы стать частью глобализованного продукта, - сказал Грей. - Если люди были готовы прийти на эту дорогу в 23:00 темной зимней ночью, просто чтобы сказать, что видели Королевский тракт, они приедут в любое время, в течение всего года, в любой сезон. Даже думать было не о чем". "Однако североирландский экономист, изучивший экономическое влияние "Игры престолов" на Северную Ирландию и различных культурных проектов на другие части мира, предупредил: тем, что породил сериал, "следует надлежащим образом управлять", чтобы сохранять его прибыльность для местной экономики", - говорится в статье. "Наследием сериала нужно управлять, чтобы доить его постоянно, - сказал доктор Грэм Браунлоу, преподаватель экономики в Королевском университете в Белфасте. - Моделью для нас должен стать Ливерпуль. Я видел исследования, в которых говорится, что достопримечательности, связанные с Beatles в Мерсисайде, приносят не менее 39 млн фунтов каждый год. И речь идет о группе, распавшейся в 1970 году! Ключевая задача здесь - добиться того, чтобы достопримечательности, связанные с "Игрой престолов" в Северной Ирландии, не уводили туристов из других здешних мест: не нужно, чтобы туристические доллары "перетекали" с других маршрутов". Источник: The Guardian