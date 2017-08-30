Причина, по которой Путин пока не вмешивается в предвыборную кампанию в Германии, вызывает беспокойство

В отличие от выборов в США и Франции, Германию за несколько недель до того, как граждане пойдут на избирательные участки, обходит стороной кампания по дезинформации с явным российским следом. Неужели Путин отправил "голубя мира"? Определенно нет, уверен постоянный автор Huffington Post Deutschland Борис Райтшустер.

"Будучи опытным офицером КГБ, Путин ничего не оставляет на волю случая. Однако многое говорит в пользу того, что российский президент не считает необходимым устраивать крупномасштабные дезинформационные атаки в преддверии выборов в Германии: в отличие от Вашингтона или Парижа, с Берлином необходимая работа и так уже проделана", - пишет Райтшустер.

"Шредеризация - так, по фамилии экс-канцлера ФРГ, по-русски стали называть коррумпированность представителей западной элиты - зашла у нас настолько далеко, что шеф Кремля спокойно может откинуться в кресле где-нибудь в шикарной резиденции в подмосковном Ново-Огарево", - говорится в статье.

Сегодня, продолжает знакомый с российскими реалиями немецкий журналист, "пять из семи партий, имеющих шанс пройти в Бундестаг, соревнуются за расположение автократа, напавшего на Украину, оппоненты которого уходят из жизни". Речь идет о партиях СДПГ, ХСС, СвДП, Левые и АдГ.

"Оплеухой для Германии" считает Райтшустер возможное назначение экс-канцлера Герхарда Шредера не просто членом совета директоров "Роснефти", "пресловутого российского нефтяного концерна, находящегося в санкционном списке ЕС", но и его председателем. Автор считает это "публичным унижением, в котором прослеживается почерк Путина".

Тот же Шредер возглавляет совет акционеров одной из дочерних компаний "Газпрома", напоминает автор.

Германия, осознавая собственную беспомощность, сетуют высокопоставленные сотрудники спецслужб в Берлине, давно превратилась в вотчину "Газпрома" и "Роснефти", говорится в статье.

По мнению Райтшустера, не только у многих политиков, но и у немалого числа журналистов стрелка компаса сместилась в направлении Москвы. "Практически ежедневно они в полный голос возмущаются Дональдом Трампом, но испытывают трудности с критикой в адрес Путина. Можно подумать, что не диктатор в Москве, а президент США напал на соседнюю страну, несет ответственность за сбитый гражданский самолет, убийства своих критиков, подтасовки результатов выборов, манипулирование системой правосудия, за произвол и военные преступления в Сирии", - говорится в статье.

Автор приводит несколько примеров "достигшей невероятного размаха шредеризации Германии". "Гигантские газовые хранилища могли бы защитить нас от шантажа и приостановок поставок - например, со стороны Кремля, то есть "Газпрома" (...). Но кто их контролирует? Они под контролем "Газпрома".

"Немцы предпочитают получать газ из России, а не сжиженный газ из США", - об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу имеющего тесные связи с Москвой немецкого нефтегазового концерна Wintershall", - продолжает автор.

"В конце 2016 года Марион Шеллер, бывший руководитель бюро канцлера Гельмута Коля перешла в дочернюю компанию "Газпрома" Nord Stream, оператора газопровода "Северный поток", совет директоров которой возглавляет Шредер, - сообщает Райтшустер. - До этого Шеллер возглавляла в Министерстве экономики и энергетики, во главе которого в свое время стоял друг Шредера Зигмар Габриэль (нынешний глава МИД ФРГ. - Прим. ред.), отдел, отвечавший за энергетическую политику. Именно в это время министерство активно выступило в поддержку второй ветки "Северного потока". Немецкими СМИ, замечает журналист, этот переход не освещался.

Газопровод "Северный поток", за который так ратовал Шредер в свою бытность канцлером, делает Германию еще более зависимой от российского газа. Он стимулирует имперские интересы Москвы и выглядит оскорбительным для Украины и других стран Восточной Европы, усиливая их зависимость от Москвы.

"Даже канцлер Ангела Меркель (ХДС) косвенно поддержала "Северный поток-2", публично встав на сторону министра иностранных дел Германии Габриэля, критикующего новые американские санкции в отношении России", - считает автор материала.

"С момента визита Меркель к шефу Кремля в Сочи в мае этого года, похоже, на фронте гибридной войны установилось перемирие. Никаких грязных пропагандистских атак - и никакого сопротивления энергетической экспансии Москвы со стороны Германии", - указывает Райтшустер.

Журналист делает вывод: "Путин выиграл битву за Германию. Точнее - борьбу за решающее влияние в ФРГ, за дистанцирование Германии от США и расползание ЕС по швам".

Единственный риск для политики Путина в Германии Райтшустер видит в нем самом: "В прошлом хозяин Кремля сам неоднократно перегибал палку - например, во Франции. Поскольку никто не рискует открыто высказывать свое мнение перед автократом, боясь его разгневать, (...) он нередко принимает ошибочные решения. Вместо того чтобы просто подождать и насладиться триумфом, Путин может в последнюю минуту не сдержаться и нажать на "красную кнопку пропаганды". Вопрос лишь в том, способна ли такая ошибка серьезно повредить его успеху, рассуждает автор.

"Берлин образца 2017 года выглядит настолько не способным конфликтовать и жаждущим гармонии, что трудно даже представить, что такого надо сотворить Путину, чтобы большинство политиков, журналистов и представителей бизнеса увидели все в четком свете - и перестали приукрашивать и закрывать глаза", - резюмирует автор.