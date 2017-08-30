Последствия эмбарго против России

"По прошествии трех лет с украинского кризиса можно набросать экономические и, прежде всего, политические итоги торговых ограничений между ЕС и Российской Федерацией", - пишет в блоге Econopoly на сайте итальянской деловой газеты Il Sole 24 Ore Андреа Феста, кандидат экономических наук и госслужащий.

"В экономическом плане санкции, принятые ЕС, без сомнения достигли цели навредить российской экономике, - говорится в статье. - Действительно, по данным Евростата, торговый оборот между ЕС и Россией сократился почти наполовину, упав с 338 млрд евро в 2013 году до примерно 191 млрд в 2016 году. К тому же Россия вследствие применения санкций и почти одновременного падения цен на нефть вошла в фазу рецессии, которая характеризовалась сокращением ВВП в течение двух лет, падением внутреннего спроса и располагаемого дохода, ростом инфляции до двухзначных показателей и увеличением уровня бедности: 13% населения живут ниже прожиточного минимума".

Как напоминает далее автор, в связи с западными ограничениями Россия ввела ряд контрсанкций, чтобы ударить по экономике государств, принявших меры против нее. "К тому же среди стран, больше всего пострадавших от спора ЕС и России, как раз Италия, - отмечает экономист. - Наша страна по-прежнему шестой торговый партнер России как по импорту, так и по экспорту, а в рамках ЕС она на втором месте после Германии. В эти годы Италия пережила большой торговый ущерб. Оборот с Россией упал с 26 млрд евро в 2014 году до 17,4 млрд в 2016 году".

"Однако, - пишет далее Феста, - в последнее время можно наблюдать смену тенденции. Действительно, в период с января по апрель 2017 года оборот между Италией и Россией вырос примерно на миллиард по сравнению с тем же периодом предыдущего года, хотя он еще далек от докризисного уровня".

"Перемену тенденции нужно рассматривать в более широком макроэкономическом контексте, который характеризовался ростом мировой торговли и ВВП в конце 2016 года и отголоски которого затронули Россию, - поясняет экономист. - Страна, пережив самую глубокую фазу рецессии в первой половине 2016 года, постепенно из нее вышла, вернувшись к умеренному росту, который пока не поддерживается ростом инвестиций".

Однако очевидно, что торговые ограничения, хотя и внесли вклад в рецессию российской экономики, не достигли первичной цели заставить Кремль переосмыслить свои действия на Украине, согласно линиям поведения, более соответствующим западным нуждам, считает эксперт. "Причины этой неэффективности выходят за пределы экономического фактора и затрагивают фактор политический, поскольку, прежде всего, политическое разделение внутри ЕС по подходу к России снизило силу убеждения ограничений", - полагает Феста.

"В итоге отношения ЕС и России плетутся в фазе застоя уже более трех лет, и сложно предвидеть, когда можно будет возобновить взаимовыгодные формы сотрудничества, - говорится в заключение статьи. - На политическом уровне, по крайней мере по украинскому кризису, позиции слишком далеки, чтобы прогнозировать разрядку напряженности в отношениях в краткосрочной перспективе". Несмотря на это, формам разрядки можно было бы способствовать в некоторых сферах совпадающими интересами, которые, к примеру, толкают к возобновлению нормальных торговых отношений. Применение ограничений во взаимодополняющих друг друга экономиках создало механизм lose-lose (взаимный проигрыш. - Прим. ред.), в котором имеются только проигравшие, подытоживает автор.