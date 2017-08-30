Макрон считает исламский терроризм врагом номер один

Выступая в Елисейском дворце на ежегодном совещании послов страны, французский президент раскрыл главные направления своей внешней политики, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

Это было первое большое выступление Эммануэля Макрона по поводу внешней политики после прихода в Елисейский дворец. Перед 170 послами, собравшимися на традиционном большом совещании перед началом нового дипломатического сезона, французский президент долго рассказывал о своем мировоззрении, а также о месте, которое должна занять в мире столь великая страна, как Франция. Он хочет, чтобы она "преобразилась", "сохранила свое положение в глубоко нарушенном мировом порядке" и была "способна заставить себя услышать", говорится в статье.

Эммануэль Макрон заявил, что борьба против "исламского терроризма" - приоритет для его внешней политики. В отличие от своих предшественников, Эммануэль Макрон называет вещи своими именами. После его прихода в Елисейский дворец различные табу, идеологии и политкорректные двусмысленности покинули дворец, уступив место свежей струе в его речах и национальных и международных инициативах, отмечает Лассер.

"Да, я совершенно не стыжусь этого прилагательного... Так как было бы совершенно нелепо отрицать связь между переживаемыми нами терактами и фундаменталистской и в то же время политической интерпретацией определенной части ислама. В этой связи считаю подчеркнутое стремление отвлечься от действительности неуместным", - утверждает президент.

Именно потому, что безопасность граждан Франции является "предназначением нашей дипломатии", Париж решительно включился в борьбу против джихадистских группировок в сахель-сахарском регионе, в Ливии и Леванте, в войны в Ираке и Сирии, передает журналистка.

Месяц назад Эммануэль Макрон официально узаконил постепенное изменение сирийской политики Франции, утверждая, что Париж больше не считает уход президента Башара Асада предварительным условием переговоров, передает автор статьи. "ИГИЛ - наш враг. Возврат к миру и стабилизации в Ираке и Сирии является жизненно важным приоритетом для Франции. Мы должны достичь мира и изменить метод", - подтвердил президент.

Такая политика, основанная на реализме, имеющая целью возвратить "независимой" Франции ее положение в мире и решительно включиться в соотношение сил и средств, когда это необходимо, например, в отношении Владимира Путина, Дональда Трампа или польских руководителей, применяется Эммануэлем Макроном с момента его прихода в Елисейский дворец по всем основным внешнеполитическим направлениям, комментирует Лассер.

Европейская часть выступления, как всегда насыщенная для этого президента, чья кампания была основана на необходимости придать новое дыхание и привлекательность ЕС, активизируя франко-германскую движущую силу, была известна заранее. Она была неоднократно осуществлена на практике этим летом, в частности, в ходе его последней поездки в Восточную Европу. Но из-за этого она не стала менее решительной, говорится в публикации. Эммануэль Макрон повторил, что после выборов в Бундестаг в Германии Франция сделает десяток новых предложений своим европейским партнерам.

Макрон с его мировоззрением, нацеленным на борьбу против терроризма, на обретение Европой жизненной энергии, на борьбу против протекционизма и распространения ядерного оружия, всецело опирающимся на усиление экономики на национальном уровне, также стремится вложить свои силы в борьбу против глобального потепления. После выхода США из Парижского соглашения по климату французский президент пытается уговорить Трампа изменить свое решение. Он объявил о новом международном саммите по климату, который пройдет в Париже 12 декабря этого года, подытоживает Лассер.