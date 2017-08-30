В Хьюстоне опасаются мародеров

Во вторник Дональд Трамп отправился в Техас. В техасской столице, вынужденной противостоять беспрецедентному наводнению, вызванному ураганом "Харви", полиция уже арестовала мародеров, приехавших из других штатов, пишет корреспондентка швейцарской газеты Le Temps в США Валери де Граффенрид.

После потопа начинаются грабежи. Пока Дональд Трамп выступал в Корпус-Кристи, городке неподалеку от Хьюстона, где родились знаменитые актрисы Фарра Фосетт и Ева Лонгория, жители техасской столицы думали о других тревогах, не анализируя уместность президентских слов и не критикуя туфли на высоких каблуках первой леди, кстати, быстро замененные на белые кроссовки, говорится в статье.

"Некоторые люди отказываются вызывать аварийно-спасательную службу, потому что боятся, что их эвакуируют и они будут вынуждены оставить свои дома на милость грабителей", - утверждает Алехандро Муньос Ледо, житель Хьюстона, предприниматель, активно участвующий в экономических связях между США и Мексикой.

После нескончаемых дождей Алехандро Муньосу Ледо удалось отправиться на грузовике в ближайший супермаркет. Он рассказывает: "Там была огромная очередь. Людям разрешали въехать лишь маленькими группами, чтобы избежать грабежей". После подобных стихийных бедствий сцены ограбления происходят нередко. В частности, так было после урагана "Катрина" в 2005 году. Полиция Хьюстона, сильно обеспокоенная ситуацией и угрозой возникновения хаоса, заявила об аресте нескольких человек. Глава полиции Арт Асеведо показывает пальцем на грабителей, "которые приехали из других штатов и городов, чтобы создавать проблемы". И публично предупреждает: "Если вы попытаетесь совершить правонарушение и, в частности, воспользоваться положением наших граждан, которые уже достаточно пострадали от плохой погоды, могу вас уверить, что вы будете арестованы".

"Мы все помогаем друг другу. Официальные спасательные службы недостаточно многочисленны. У моего соседа есть водный мотоцикл, он сумел использовать его на улице, чтобы прийти на помощь людям", - говорит Алехандро Муньос Ледо.

Во вторник после обеда округ Бразория, на юге от Хьюстона, издал приказ о срочной эвакуации, говорится в статье. Мэр Хьюстона демократ Сильвестр Тёрнер отказался издавать указ об упреждающей эвакуации до того, как ураган превратится в бурю и обрушится на город, вспоминая о событиях 2015 года: более сотни человек погибли, когда власти попытались вывезти население из города с пригородами. Сюда добавляется сложная задача для полиции - обеспечить безопасность всех жилых домов, указывает автор статьи.

Дабы не нарушать ход аварийно-спасательных операций значительными средствами обеспечения безопасности, необходимыми при каждом его перемещении, Дональд Трамп не поехал в Хьюстон. После Корпус-Кристи он взял курс на Остин, твердо решив подправить свой имидж по истечении нескольких ужасных недель. После его слов о драме в Шарлотсвилле, спровоцировавших национальную полемику, он намерен разыграть карту сочувствия и утвердиться в роли президента-объединителя. В данный регион он собирается вернуться в субботу, пишет автор статьи. "Это большое испытание для президента Трампа", - снова и снова повторяло во вторник CNN. Однако жителям пострадавших городов не до тонкостей интерпретации президентских жестов и слов. "Думаю, что у нас сейчас другие заботы..." - произнес Алехандро Муньос Ледо.